В Сети появился первый трейлер фильма «Смерть на Ниле», снятый по мотивам одного из самых известных романов Агаты Кристи. Интриги, убийства, Галь Гадот в шикарном вечернем платье и композиция Policy of Truth группы Depeche Mode — посмотрите это прямо сейчас! Новую экранизацию сняли создатели «Убийства в Восточном экспрессе».
Посмотрите трейлер новой экранизации Агаты Кристи «Смерть на Ниле» с саундтреком Depeche Mode
По сюжету фильма детектив Эркюль Пуаро отправился отдыхать в Египет на пароходе, однако ему приходится взяться за новое дело — найти убийцу одной богатой женщины. Роль детектива исполнит Кеннет Брана, который при этом является режиссером фильма. Также в киноленте снялись Галь Гадот, Арми Хаммер , Эмма Маки, Расселл Брэнд, Летиция Райт, а еще Роуз Лесли. В Америке премьера фильма состоится 23 октября.
Напомним, ранее появились трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля» от режиссера и сценариста Софии Копполы. В главных ролях — Билл Мюррей, Рашида Джонс и Марлон Уайанс. А Netflix показал первый тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающего о сестре знаменитого лондонского детектива Шерлока Холмса. Премьеры киноленты состоится на Netflix 23 сентября. В нем снялись Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», Генри Кэвилл, сыгравший Супермена в фильме «Человек из стали» и снявшийся в «Агентах А.Н.К.Л».
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