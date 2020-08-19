Завтра, 20 августа, выйдет первый эпизод сериала Константина Богомолова «Хороший человек». История основана на реальном деле «ангарского маньяка», жертвами которого стали 85 человек. «Собака.ru» вспомнила еще 13 проектов, в которых речь идет о серийных убийцах: от сериала Кирилла Серебренникова до культовых «Настоящего детектива» и «Декстера».
От «Декстера» до «Метода»: 14 лучших сериалов о маньяках
«Хороший человек»
Детективный сериал Константина Богомолова основан на истории «ангарского маньяка» — милиционера Михаила Попкова (режиссер даже ездил к убийце в тюрьму). Но, конечно, это не буквальное перенесение случившегося на экран, а рассуждение о жертвенности и обыденности зла. В роли серийного убийцы — Никита Ефремов, поймать преступника попытается следователь из Москвы в исполнении Юлии Снигирь, камео (уже по традиции) есть и у Ксении Собчак.
«Декстер» / Dexter
Пожалуй, самый знаменитый сериал с протагонистом-маньяком, чьи соципатические наклонности (благодаря усилиям его приемного отца-полицейского) были пущены в более-менее «мирное» русло. Декстер Морган работает судмедэкспертом и сам расправляется с кровавыми преступниками, которым удалось избежать правосудия. Из-за спорного содержания и главного героя проект много раз подвергался критике, что не помешало ему просуществовать долгих 8 сезонов и получать премии «Эмми» (пусть и технические).
«Настоящий детектив» / True Detective
Строго говоря, под критерий «сериал про маньяка и его поиски» подпадают только первый сезон «Настоящего детектива» и немного косвенно третий (хотя он в большей степени про трогательное путешествие по волнам изменчивой памяти). Но вся детективная антология Ника Пиццалато стоит того, чтобы ее пересматривать тягучими августовскими вечерами, продираясь через южный акцент Мэттью Макконахи и атмосферу удушливой тоски и безысходности.
«Дневник убийцы»
Телесериал Кирилла Серебренникова смешивает два временных пласта: современность (тогдашнюю, то есть нулевые) и советскую Россию в 1919 году. Смотреть на начало 2000-х, хотя черед убийств происходит именно в этот период, довольно скучно, а вот историческая часть выглядит невероятно увлекательно. Не в последнюю очередь из-за текста авторов сценария —Нины Садур, Елены Греминой, Михаила Угарова, Александра Родионова и самого Серебренникова.
«Мост» / Broen / Bron
Хотя сериал претерпел множество ремейков и адаптаций (в том числе русский с Михаилом Пореченковым и Ингеборгой Дапкунайте) посмотреть стоит шведско-датскую версию с Софией Хелин и Кимом Бодниа (он снялся в двух из четырех сезонах). Потому что эмпатия к социапатичной дективу Саге Норен, живописному Эресуннскому мосту, причудливому двуязычию и скандинавскому быту возникает почти моментально.
«Метод»
Снятый с оглядкой на «Декстера» и «Настоящего детектива» проект шоураннера Александра Цекало с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях стал настоящим народным хитом. А еще породил главный вопрос современности: «Когда же второй сезон?» Ходят слухи, что он давно снят, но ждет своего часа (эфира) на Первом канале.
«Охотник за разумом» / Mindhunter
Первый сезон «Охотника за разумом» стал в свое время одним из самых успешных проектов Netflix: если не по количеству зрителей (компания практически не раскрывает данные по просмотрам), то с точки зрения имиджа – четыре его эпизода из 10 (два первых и два последних) снял режиссер «Бойцовского клуба» и «Семи» Дэвид Финчер. Во втором история о поведенческих агентах ФБР и маньяках стала немного пробуксовывать. Возможно, поэтому съемки третьего сезона отложили на неопределенное время.
«Менталист» / The Mentalist
Психолог с классической голливудской внешностью (Саймон Бейкер) пытается отомстить маньяку, убившему его жену и дочь, и параллельно помогает полиции ловить других серийных преступников. При этом он применяет метод Шерлока Холмса — быть внимательнее к деталям, чем окружающие.
«Я исчезну во тьме» / I'll Be Gone in the Dark
Трогательный документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары. Более 10 лет жизни она посвятила расследованию дела маньяка, убившего по меньшей мере 10 человек. Благодаря ей его разоблачили. Произошло это уже после смерти писательницы. Тут важнее даже не сама восторжествовавшая справедливость, а то, как жизнь оказывается куда мудрее и все расставляет по местам.
«Беседы с убийцей: Записи Теда Банди» / Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes
Знаменитый американский маньяк Тед Банди в этом документальном проекте сам рассказывает свою историю. Убийца с внешностью голливудской звезды (в байопике «Красивый, плохой, злой» его сыграл Зак Эфрон) холодно и спокойно делится кровавыми деталями и говорит, что он «не сумасшедший, а обычный человек». Чтобы уравновесить этот зашкаливающий уровень тьмы, в фильме также приведены свидетельства выживших жертв маньяка.
«Лютер» / Luther
Еще один сериал, вдохновленный образом Шерлока Холмса — в этом признавался его шоураннер Нил Кросс. Второй его референс — инспектор Коломбо. Поэтому зрители наблюдают не затем, как полицейский Джон Лютер напряженно ищет преступников, а сопереживают тому, как же ему удается их изобличить.
«Мотель Бейтсов» / Bates Motel
Сериал «Мотель Бейтсов» — приквел фильма «Психо» великого Альфреда Хичкока. Но кинооткрытий в нем, в отличие от триллера 1960 года, нет. Это история о том, как Норма Бейтс и ее сын Норман стали владельцами отеля в тихом городке Орегона, но не учли мрачных тайн его прежних хозяев.
«Ганнибал» / Hannibal
Основанный на романах Томаса Харриса и закрытый после трех сезонов визионерский сериал о взаимоотношениях специального агента ФБР Уилла Грэма и психотерапевта доктора Ганнибала Лектера. Мадс Миккльсен («Охота») играет роль последнего не менее виртуозно, чем Энтони Хопкинс в «Молчании ягнят».
«Крах» / The Fall
Английский триллер с заранее известным маньяком и блистательной Джиллиан Андресон в роли детектива Стеллы Гибсон. Проект постепенно раскручивает, что толкает отца двух детей и психолога на убийства успешных женщин.
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