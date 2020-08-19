От «Декстера» до «Метода»: 14 лучших сериалов о маньяках

«Охотник за разумом» / Mindhunter

Первый сезон «Охотника за разумом» стал в свое время одним из самых успешных проектов Netflix: если не по количеству зрителей (компания практически не раскрывает данные по просмотрам), то с точки зрения имиджа – четыре его эпизода из 10 (два первых и два последних) снял режиссер «Бойцовского клуба» и «Семи» Дэвид Финчер. Во втором история о поведенческих агентах ФБР и маньяках стала немного пробуксовывать. Возможно, поэтому съемки третьего сезона отложили на неопределенное время.