В Сети появились трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля». В главной роли — Билл Мюррей

Премьера киноленты состоится в октябре этого года на сервисе Apple TV+. По сюжету главная героиня, которую сыграла Рашида Джонс, думает, что она счастлива замужем, но из-за сомнений Лаура обращается за помощью к своему импульсивному отцу Феликсу (Билл Мюррей). Он в свою очередь предлагает начать слежку за ее мужем. Во время путешествий по ночному Нью-Йорку, неожиданно для себя они обнаруживают, что в основе этого путешествия лежат их собственные отношения.