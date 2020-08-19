В Сети появились трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля». В главной роли — Билл Мюррей

Apple Original Films, A24 и American Zoetrope показали трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля» от режиссера и сценариста Софии Копполы. В главных ролях — Билл Мюррей, Рашида Джонс и Марлон Уайанс.
В Сети появились трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля». В главной роли — Билл Мюррей
Премьера киноленты состоится в октябре этого года на сервисе Apple TV+. По сюжету главная героиня, которую сыграла Рашида Джонс, думает, что она счастлива замужем, но из-за сомнений Лаура обращается за помощью к своему импульсивному отцу Феликсу (Билл Мюррей). Он в свою очередь предлагает начать слежку за ее мужем. Во время путешествий по ночному Нью-Йорку, неожиданно для себя они обнаруживают, что в основе этого путешествия лежат их собственные отношения.
Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix показал первый тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающего о сестре знаменитого лондонского детектива Шерлока Холмса. Премьеры киноленты состоится на Netflix 23 сентября. В главных ролях — Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», Генри Кэвилл, сыгравший Супермена в фильме «Человек из стали» и снявшийся в «Агентах А.Н.К.Л».
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