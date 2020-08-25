Как прошла онлайн-премьера фильма «(Не)случайные истории»?

13 августа бренд IQOS представил 5 киноновелл, которые входят в киноальманах «(Не)случайные истории». Все короткометражные работы основаны на реальных историях совершеннолетних пользователей из России. Онлайн-премьера фильма стала кульминацией проекта «Настоящие истории», над которым бренд работал в течение последних нескольких месяцев. Ведущими премьерного показа фильма стали публицист Алена Долецкая, выступившая в проекте в составе жюри, и главный эксперт проекта Александр Цыпкин, написавший сценарии для всех 5 киноновелл.
В премьерном показе фильма приняли участие авторы* историй Ольга Рачкова, Сергей Шатохин, Алена Симуськова и Илья Морковский. Вместе с ними в дискуссии участвовали актеры театра и кино Рита Крон, Дарья Мельникова, Евгений Стычкин, Иван Мулин и режиссеры киноновелл Елена Бродач, Байбулат Батуллин, Антон Мамыкин, Константин Райх и Ярослав Лебедев.
В ходе интервью с режиссерами, актерами и авторами киноновелл ведущие выяснили интересные подробности о съемках фильма и их героях. Например, для режиссера-документалиста Константина Райха киноновелла «Арбалетчица» стала вторым игровым фильмом в его творческой биографии, и он остался очень доволен этим опытом. А исполнитель главной роли в киноновелле «Кофе», актер театра и кино Иван Мулин, вживаясь в роль, действительно носил во время съемок накладной протез и даже научился завязывать шнурки одной рукой.
Некоторые герои проекта записали небольшие видеообращения к зрителям и гостям студии. Так режиссер Резо Гигинеишвили, сыгравший эпизодическую роль в фильме, признался, что быть за кадром ему намного комфортнее, чем в кадре. А одним из самых запоминающихся видеопосланий стала открытка актера театра и кино Максима Матвеева, исполнившего роль героя-антагониста в киноновелле «Кофе».
Максим Матвеев
Актер театра и кино
— Мне кажется, что в жизни каждого человека случались такие истории, которые достойны воплощения на экране. Нужно смотреть абсолютно без прикрас даже на самые неприглядные поступки, которые, например, совершает и мой персонаж. Хочется верить, что благодаря таким проектам мировоззрение зрителя, который придет посмотреть фильм, станет чуточку шире. А мир станет чуточку радостнее и добрее.
Особым сюрпризом для зрителей стал специальный фильм «Портреты» режиссера Лины Мнацакановой, показанный постскриптум онлайн-премьеры. Посредством живых диалогов с авторами историй и эксклюзивных фрагментов со съемочной площадки фильм помог еще больше раскрыть характеры героев проекта, показав зрителям то, что осталось за кадром.
Онлайн-премьера завершилась выступлением группы «Каспий» и певицы и актрисы Нино Нинидзе, где они спели официальный саундтрек.
А те*, кто по каким-то причинам пропустил премьерный показ фильма, могут посмотреть запись онлайн-премьеры прямо сейчас на truestories.ru и в официальных каналах бренда IQOS.
*совершеннолетние пользователи IQOS
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Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.
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