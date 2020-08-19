В «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» планируют открыть кинотеатры. Они будут работать с ограничениями

Ранее власти Петербурга продлили запрет на деятельность фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных центров до 30 августа. Это следует из постановления правительства города, опубликованном на сайте Смольного. Продление ограничительных мер связано с эпидемией коронавируса, уточнили в сообщении.

Напомним, владельцы и сотрудники кинотеатров, островных магазинов, фуд-кортов, детских развлекательных центров, а также услуг, работающих на территории торгово-развлекательных центров Петербурга, написали письмо губернатору города Александру Беглову. В нем они просят разрешить начать работу раньше 30 августа, поскольку ограничения «убивают их бизнес».