Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающего о сестре знаменитого лондонского детектива Шерлока Холмса. Премьеры киноленты состоится на Netflix 23 сентября.
Вышел первый тизер фильма «Энола Холмс» — с Милли Бобби Браун, Генри Кэвиллом и Хеленой Бонэм-Картер в главных ролях
В главных ролях — Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», Генри Кэвилл, сыгравший Супермена в фильме «Человек из стали» и снявшийся в «Агентах А.Н.К.Л». Также в фильме появится Хелена Бонэм-Картер — она сыграет мать Энолы. Режиссером стал постановщик «Убивая Еву» Гарри Брэдбир.
Кинолента снята по мотивам подростковых романах Нэнси Спрингер, в том числе и первой книге «Дело пропавшего маркиза». По сюжету мать Энолы пропадает, и сестра Холмса пытается отыскать ее самостоятельно, потому что старшие братья не хотят ей помочь.
Напомним, ранее американский журнал Forbes опубликовал список 10 сериалов стримингового сервиса Netflix, которые были самыми популярными этим летом. В него вошли как и новые проекты, так и сериалы, ставшие уже культовыми.
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