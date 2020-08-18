Вышел первый тизер фильма «Энола Холмс» — с Милли Бобби Браун, Генри Кэвиллом и Хеленой Бонэм-Картер в главных ролях

Напомним, ранее американский журнал Forbes опубликовал список 10 сериалов стримингового сервиса Netflix, которые были самыми популярными этим летом. В него вошли как и новые проекты, так и сериалы, ставшие уже культовыми.

Посмотрите также трейлер сериала «Рэтчед» — приквела «Пролетая над гнездом кукушки» от Райана Мерфи с Сарой Полсон в главной роли. Сюжет шоу расскажет предысторию Милдред Рэтчед — старшей медсестры психиатрической больницы из романа Кена Кизи.