Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в новых сезонах «Короны»

«Дух принцессы Дианы, ее слова и ее действия живут в сердцах многих людей. Это настоящая привилегия и честь — стать частью прекрасного шоу, которое моментально заворожило меня с первого эпизода», — рассказала сама актриса. При этом юную принцессу Диану покажут уже в четвертом сезоне «Короны», который выйдет в этом году. Ее сыграет актриса Эмма Коррин.