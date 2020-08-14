Гендиректор «Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Okko» — о том, почему открытие кинотеатров не спасет прокатную отрасль

Кстати, сколько вы тратите на клининг теперь?

После полного открытия закладываем 3-4 миллиона на всю сеть из 76 кинотеатров. Это не смертельно, но сейчас любые дополнительные издержки в условиях неопределенности, полного отсутствия поддержки, ограничений, переноса репертуара на осень, даются с неимоверным трудом.

Вице-губернатор Евгений Елин сказал, что кинотеатры в Петербурге в ближайшее время не откроют. Что это значит для вас?

Еще месяц простоя и с бизнесом случится коллапс — тысячи сотрудников кинотеатров могут оказаться на улице. Если не разрешаете работать, выделяйте субсидии: мы все эти годы платили огромные налоги. Наша сеть уже потеряла около 6 млрд рублей и продолжает терять с каждым нерабочим днем.

Вас устраивают первые цифры после открытия? Относительно нулевой выручки.

Конечно, нет. Выручка по столице в первый уикенд очень маленькая, ажиотажа нет. По совокупности причин: отсутствуют сильные премьеры, психологический страх зрителей посещать публичные места, кризис и, как следствие, экономия на развлечениях. А кто-то и не знает, что кинотеатры открылись, власти не предупреждают об этом заранее, соответственно просто нет времени информировать гостей. Например, во Владимирской области вечером объявили о том, что наутро можно работать.

Мы не получали никакой помощи от государства, хотя 4 месяца находились в простое, сохранив штат около 2000 человек и 2/3 оклада. Сейчас платим в полном объеме, но прибыли привычной все еще нет — в финансовом плане работать невыгодно. Но на другой чаше весов необходимость возвращаться к прежней жизни, в противном случае бизнесу конец.