Сюжет фильма «Петрополис» основан на повести сына режиссера Кирилла Фокина «Огонь», которая вышла в 2016 году и тогда же была поставлена на сцене Александринского театра. По сюжету, человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом, но между пришельцами и главами сверхдержав назревает конфликт. Катастрофу может предотвратить социальный психолог, который знает нечто о подлинной природе инопланетян.

«В фильме мы идем от избирательности памяти человека, от того, как вспоминая, он сам реконструирует свое прошлое. Ведь каждый из нас, вспоминая, как бы относит свою жизнь к какому-то жанру: комедии, романтике, драме и так далее. Мы вспоминаем главное, а второстепенное выпадает. С помощью визуальных решений и декорации мы пытаемся рассказать не буквальную биографическую историю героя, а переместить зрителя в его подсознание, в его внутренний мир. Показать не сами фантастические события, а то, как их воспринимает человек», — рассказал о фильме Фокин.

Первые съемочные дни прошли в Петербурге и Ленинградской области, однако основная работа над картиной пройдет в Москве — в павильоне крытого картинг-центра, где возвели масштабные декорации. «Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось — технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью — оно способно создать ту тайну, которой нет в театре», — поделился режиссер.

Выход фильма Валерия Фокина в российский прокат запланирован на 2021 год.