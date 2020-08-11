Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира в 2020 году

Дуэйн Джонсон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира второй год подряд — в 2020-ом он заработал 87,5 миллиона долларов. От стримингового сервиса Netflix актер получил 23,5 миллиона долларов за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление» и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour.

Как отмечают в Forbes, именно Netflix помог заработать актерам даже в период пандемии, когда кинотеатры продолжают быть закрыты. Больше четверти от общей сумму доходов (545,5 миллионов долларов) актеры получили от сотрудничества со стриминговым сервисом.

«Для Netflix действуют те же правила экономики славы, что и для традиционных киностудий: если вы сможете собрать толпу, вы хорошо заработаете. Однако успех Netflix зависит не от грандиозных кассовых сборов, а от того, сколько месячных подписок купят и продлят пользователи. Из-за этого доходы актеров рассчитываются на основе множества эксклюзивных данных, которыми обладает Netflix: от числа просмотров фильма и числа повторных просмотров до популярности актера в соцсетях», — отмечает издание.

Вот как выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в 2020 году: