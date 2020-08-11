Грядущий фильм Шипенко «Декабрь» расскажет о событиях последних пяти дней жизни Сергея Есенина. «Эстетика белого нуара» будет достигаться при помощи «метели и зимнего Питера». Другие подробности проекта пока раскрываться не будут — потому, по мнению Шипенко, «зритель сам поймет для себя», как закончилась жизнь Есенина.

«Я хочу, чтобы фильм работал, с одной стороны, как погружение в сознание, с другой — это будет абсолютно зрительский триллер. Зритель сам поймет для себя. Я предлагаю решение, который зритель будет интерпретировать в силу своих личных пристрастий к поэту, своих знаний. Это не документальное расследование, оно не претендует на правду и на то, что мы ею обладаем», — рассказал ТАСС режиссер.

Актера, который бы исполнил роль Есенина, пока не выбрали, а в роли Айседоры Дункан Шипенко хотел бы видеть зарубежную актрису — например, Лив Тайлер. Создатели фильма планируют собрать в прокате свыше 350 миллионов рублей. Бюджет картины составит 250 миллионов, у Фонда кино запрошено 100 миллионов невозвратных средств.