Режиссер «Холопа» и «Текста» Клим Шипенко снимет фильм-нуар о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Лента под названием «Декабрь» будет «абсолютно зрительским триллером», считают создатели — они рассчитывают заработать в прокате более 350 миллионов рублей.
Режиссер «Холопа» и «Текста» Клим Шипенко снимет «абсолютно зрительский триллер» о Сергее Есенине
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Sergei Afanasev / Shutterstock.com
Грядущий фильм Шипенко «Декабрь» расскажет о событиях последних пяти дней жизни Сергея Есенина. «Эстетика белого нуара» будет достигаться при помощи «метели и зимнего Питера». Другие подробности проекта пока раскрываться не будут — потому, по мнению Шипенко, «зритель сам поймет для себя», как закончилась жизнь Есенина.
«Я хочу, чтобы фильм работал, с одной стороны, как погружение в сознание, с другой — это будет абсолютно зрительский триллер. Зритель сам поймет для себя. Я предлагаю решение, который зритель будет интерпретировать в силу своих личных пристрастий к поэту, своих знаний. Это не документальное расследование, оно не претендует на правду и на то, что мы ею обладаем», — рассказал ТАСС режиссер.
Актера, который бы исполнил роль Есенина, пока не выбрали, а в роли Айседоры Дункан Шипенко хотел бы видеть зарубежную актрису — например, Лив Тайлер. Создатели фильма планируют собрать в прокате свыше 350 миллионов рублей. Бюджет картины составит 250 миллионов, у Фонда кино запрошено 100 миллионов невозвратных средств.
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