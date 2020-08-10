Актер, музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в грядущем байопике о жизни художника.
Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в байопике о жизни художника
-
Kathy Hutchins / Shutterstock.com
«Да, это правда, что я сыграю Энди Уорхола в будущем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С днем рождения, Энди. Мы скучаем по тебе и твоей гениальности», — поделился Лето в своем Instagram, подтвердив слухи о проекте, которые появились еще в 2016 году.
В 2016 году имя Джареда Лето упоминалось в связи с подготовкой к запуску байопика о художнике Энди Уорхола. Сценарий к картине должен был написать Теренс Винтер, известный по работе над фильмами «Волке с Уолл-Стрит» и «Набережная империи».
В том же году Лето приобрел права на то, чтобы исполнить главную роли и выступить в качестве продюсера фильма об Уорхоле. Тогда планировалось, что в основу сценария ляжет биография Виктора Бокриса «Уорхол: Биография». В настоящий момент не уточняется, будет ли данная книга использована в производстве грядущего байопика.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.