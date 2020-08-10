Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией и запретом на работу кинотеатров, пройдет в онлайн-формате. Фестиваль пройдет с 14 по 28 августа на платформе Nonfiction.film, где будут показаны все фильмы конкурсной программы, ленты членов жюри и некоторые внеконкурсные картины.
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в 2020 году пройдет в онлайн-формате
Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, конкурсы короткого и полного метра сохранятся в полном объеме — международное жюри будет оценивать работы участников дистанционно, победители будут объявлены онлайн и получат заявленные призы. Все средства от просмотров фильмов онлайн будут направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию «Ночлежка».
Команда «Международного фестиваля дебютного кино»:
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии был задуман как ключевое событие нашей программы 2020 года. Прошлым летом мы в кратчайшие сроки собрали команду и сделали полноценный тизер к премьере этого года. Фестиваль-2020 должен был стать большим слётом любителей кино и профессионалов международной киноиндустрии, которые смогли бы показать и рассказать аудитории нашего острова о другом, новом и неочевидном кино. Но жизнь внесла коррективы и в наш сценарий. Отменять событие не в правилах создателей и мечтателей Новой Голландии. Поэтому мы решили, что фестиваль всё же состоится в этом непривычном для нас формате и хотя бы частично выполнит свою задачу — донести до зрителя те фильмы, которые далеко не всегда попадают в поле зрения больших прокатчиков. Надеемся, что эти фильмы найдут своего зрителя, а мы тем временем без отлагательств займёмся подготовкой следующего фестиваля.
Напомним, проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» запустил «Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии» в 2019 году. В июле 2020 года фестиваль должен был пройти впервые — не только на самом острове, но и нескольких дополнительных площадках. Однако офлайн-мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.