Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в 2020 году пройдет в онлайн-формате

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии был задуман как ключевое событие нашей программы 2020 года. Прошлым летом мы в кратчайшие сроки собрали команду и сделали полноценный тизер к премьере этого года. Фестиваль-2020 должен был стать большим слётом любителей кино и профессионалов международной киноиндустрии, которые смогли бы показать и рассказать аудитории нашего острова о другом, новом и неочевидном кино. Но жизнь внесла коррективы и в наш сценарий. Отменять событие не в правилах создателей и мечтателей Новой Голландии. Поэтому мы решили, что фестиваль всё же состоится в этом непривычном для нас формате и хотя бы частично выполнит свою задачу — донести до зрителя те фильмы, которые далеко не всегда попадают в поле зрения больших прокатчиков. Надеемся, что эти фильмы найдут своего зрителя, а мы тем временем без отлагательств займёмся подготовкой следующего фестиваля.