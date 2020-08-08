В феврале 2021 года стартуют съемки криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе, передает IndieWire. Главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.
Съемки нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны» стартуют в феврале 2021 года
Работу над фильмом планировали начать в марте, однако из-за пандемии коронавируса съемки были перенесены на неопределенный срок. В августе же кинокомпания Osage Nation заявила, что в феврале следующего года начнутся съемки в Охлакоме, которые продлятся 16 недель. Ожидается, что новая картина Скорсезе станет его первым полнометражным фильмом в жанре вестерн. Также в создании фильма поучаствуют коренные американцы.
Лента «Killers of the Flower Moon» («Убийцы цветочной луны») основана на одноименной книге Дэвида Гранна об агентах ФБР, которые расследуют серию убийств в племени индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х годов, на чьей земле обнаружили нефтяные залежи нефти. Сценарием фильма займутся Гранн вместе с Эриком Ротом, а оператором будет Родриго Прието.
Напомним, Apple дополнят бюджет будущего фильма Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon» («Убийцы цветочной луны»). Работу над фильмом ведет кинокомпания Paramount, которая предложила режиссеру найти дополнительное финансирование из-за слишком увеличившегося бюджета (по оценкам, он составляет примерно $200 млн), но все еще хотело продолжить сотрудничество со Скорсезе.
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