Съемки нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны» стартуют в феврале 2021 года

Работу над фильмом планировали начать в марте, однако из-за пандемии коронавируса съемки были перенесены на неопределенный срок. В августе же кинокомпания Osage Nation заявила, что в феврале следующего года начнутся съемки в Охлакоме, которые продлятся 16 недель. Ожидается, что новая картина Скорсезе станет его первым полнометражным фильмом в жанре вестерн. Также в создании фильма поучаствуют коренные американцы.