Наивный ромком «Питер FM» был снят всего 14 лет назад, но почти сразу стал культовым. Возможно, потому, что зафиксировал уникальную и краткую эпоху — травмы лихих 1990-х Петербурга разбитых фонарей, казалось бы, уже забыты, а эра соцсетей и смартфонов, когда герои нашли бы друг друга за считанные секунды, еще не началась. Для всех, кто любит прогулки по городу и пересматривает фильм Оксаны Бычковой, «Собака.ru» составила путеводитель (с удобной картой!) по основным местам съемок картины.
Где снимали фильм «Питер FM»? Киноэкскурсия по Петербургу (с картой!)
Невский проспект
Где находится: Невский проспект
Режиссер Оксана Бычков нежно любит советское кино (посмотрите ее камерный и интимный ремейк «С любимыми не расставайтесь» — картину «Еще один год»). И «Питер FM» — это на самом деле оммаж «Июльскому дождю» Марлена Хуциева. Картины даже начинаются одинаково: документальными съемками города и его колоритных жителей. С той лишь разницей, что действие у Хуциева происходит в Москве, а Бычкова отправилась на главную улицу Петербурга.
Доходный дом К. И. Капустина
Где находится: наб. Фонтанки, 159
Зданием, построенным архитектором Алексеем Бубырем, любуется архитектор Максим (кстати, дважды за фильм). Доходный дом – классический образец северного модерна – находится недалеко от Египетского моста. Персонаж Евгения Цыганова все делал правильно: наблюдать его лучше всего через Фонтанку, сидя на набережной. Внимательный зритель заметит, что рисунок этого же дома висит у диджея Маши над рабочим столом.
Студия «Питер FM»
Где находится: Малый пр. В.О, 40 (угол Малого пр. и 14-линии)
Офис придуманного радио «Питер FM», в котором работает героиня Екатерины Федуловой («Всегда ваша Емельянова Маша» — сообщает джингл-представление радиоведущей), находится в глубине Васильевского острова. Поэтому с точки зрения логистики дальнейшие ее перемещения по городу кажутся странными, но художественную правду ведь никто не отменял.
Силин мост
Где находится: мост через Карповку, соединяет Петроградский и Аптекарский острова
Маша спешит на встречу к жениху Костю и таинственным образом оказывается на набережной Карповки, зато зрителей ждет ее эффектная пробежка по живописному Силину мосту — не самая избитая туристическая достопримечательность.
Первая встреча
Где находится: площадь Льва Толстого, переход Большого пр. со стороны «Петроградской»
Крупный план Маши, крупный план Максима — камера и время будто замедляются, пока они ждут зеленого светофора. Она идет от Театра антрепризы, он — со стороны метро «Петроградская». В толпе Маша теряет телефон-раскладушку, который прикреплен на шнурок на шее (да, в 2006-м их так и носили). Максим мобильный подбирает, но не успевает понять, кто его выронил.
Биржевой мост
Где находится: мост через Малую Неву, соединяет Васильевский и Петроградский острова
Пока Маша теряет телефон, ее ждет обстоятельный и серьезный жених Костя в классическом костюме. Он ругает невесту, с которой знаком со школы, за опоздание и потерянный телефон. С его мобильного Маша впервые звонит Максиму — и да, это начало большой дружбы.
Набережная канала Грибоедова
Где находится: наб. Грибоедова, 101
Максим проезжает на велосипеде несколько узнаваемых локаций. Но, пожалуй, этот извилистый поворот канала Грибоедова наиболее примечателен. Его и отметим.
Метро «Чкаловская»
Где находится: ул. Б.Зеленина, 12
Первый раз герои договорятся встретиться в 21:00 у метро «Чкаловская», чтобы Максим вернул Маше, которая будет в красной куртке, потерянный телефон. Тут снова употреблен прием полудокументальной съемки, а любителей кино о Петербурге ждет «пасхалка». Ждать у памятника Чкалову свою девушку будет герой Павла Баршака, с которым Евгений Цыганов вместе сыграл в фильме «Прогулка».
Калитка
Где находится: наб. Мойки, 104-106
Скрипучая калитка напротив арки Новой Голландии — это тоже оммаж советскому кино. За 30 лет до Маши также заслушивался звуками ворот барабанщик Муха — протагонист фильма Динары Асановой «Не болит головы у дятла». Правда, контрабасиста Владимира Волкова, в отличие от Маши, он не встречал.
Дом Маши
Где находится: наб.Фонтанки, 24
Вместе с женихом Маша живет на набережной Фонтанки — напротив Инженерного замка. Здесь она картинно сидит на подоконнике, размышляет о жизни и говорит по телефону с Максимом. На «Чкаловской» они, увы, разминулись.
Служебная мансарда Максима
Где находится: Каменноостровский пр., д. 26-28
Хотя Максим — архитектор, и вот-вот уедет работать в Германию, выиграв престижный конкурс, пока в Петербурге он трудится дворником. За что ему (также спишем это на художественную правду) полагается служебная мансарда в центре. Источники тут расходятся, но, скорее всего, она находится во дворах знаменитого дома Бенуа.
Кафе с «дождливым» окном
Где находилось: ул. Белинского, 13
Кафе с «дождливым» окном довольно долго просуществовало на улице Белинского. Сейчас его уже нет. В фильме через витрину Максим видит свою бывшую девушку Марину с женихом.
Площадь Тургенева
Где находится: площадь Тургенева
Маша спешит на очередную встречу с Максимом — снова чудеса логистики, но пробегает она площадь Тургенева.
Пять углов
Где находится: ул. Рубинштейна, 40
Маша и Максим бегут друг к другу, разминувшись в районе Пяти углов.
Метро «Горьковская»
Где находится: Александровский парк, 6
Из телефонной будки у «Горьковской» Данила Багров из «Брата» когда-то звонил по поводу аренды комнаты. А для героев «Питер FM» переход у этой станции метро становится заколдованным — встретиться им так и не удается.
Доходный дом И. Б. Лидваль
Где находится: Каменноостровский пр., 1-3
У решетки дома ушлая бабушка просит сначала Максима, а потом Машу помочь с подсчетом сдачи с 10 рублей.
2-й Инженерный мост
Где находится: мост через засыпанный Воскресенский канал
Важная для фильма локация: герой Евгения Цыганова говорит с расставшейся с нелюбимым женихом Машей. Она совсем рядом, но он снова этого не знает. Сидя на решетке моста, он решает остаться в Петербурге, понимая, что переезд — это побег от себя.
Нижний Лебяжий мост
Где находится: мост через Лебяжью канавку, соединяет острова 1-й Адмиралтейский и Летний Сад
В Петербурге начинается дождь, но Маша чувствует себя свободной и счастливой, чуть задержавшись на мосту у Летнего сада.
Мост Белинского
Где находится: мост через Фонтанку, соединяет Спасский и Безымянный острова
Последняя съемочная точка фильма — Максим случайно роняет в воду телефон Маши, так и не записав ее альтернативный номер. Оксана Бычкова хотела на этом поставить точку, но в итоге зрителям все же подарили хеппи-энд: уже на титрах Максим звонит на радио «Питер FM» и, конечно, попадает на Машу.
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