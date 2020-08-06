Где снимали фильм «Питер FM»? Киноэкскурсия по Петербургу (с картой!)

Наивный ромком «Питер FM» был снят всего 14 лет назад, но почти сразу стал культовым. Возможно, потому, что зафиксировал уникальную и краткую эпоху — травмы лихих 1990-х Петербурга разбитых фонарей, казалось бы, уже забыты, а эра соцсетей и смартфонов, когда герои нашли бы друг друга за считанные секунды, еще не началась. Для всех, кто любит прогулки по городу и пересматривает фильм Оксаны Бычковой, «Собака.ru» составила путеводитель (с удобной картой!) по основным местам съемок картины.