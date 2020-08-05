Действие сериала происходит в 1947 году. По сюжету, главная героиня — Милдред Рэтчед — приезжает в Северную Калифорнию и устраивается на работу в передовую клинику, где пациентов лечат нестандартными способами и ставят над ними эксперименты. Как пишет The Hollywood Reporter, стиль главной героини будет до последнего маскировать «тьму, растущую в ней». «Настоящие монстры создаются, а не рождаются», — говорят критики.

Главные роли в сериале исполнили Сара Полсон, Альфред Томпсон, Джуди Дэвис, Харриет Сэнсом Харрис, Синтия Никсон (известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе»), Хантер Пэрриш, Аманда Пламмер, Кори Столл, Шэрон Стоун, Дэниэл Хэйгэн и другие. Один из режиссеров и продюсеров сериала — Райан Мерфи. Премьера запланирована на 18 сентября.