IQOS представляет трейлер фильма «(Не)случайные истории»

5 реальных героев. Один захватывающий фильм. Настоящие истории на большом экране. Такой кинопроект задумал еще весной бренд IQOS — и наконец близится его премьера! Пять киноновелл, основанных на реальных историях, стали частью единого киноальманаха «(Не)случайные истории». Увидеть их можно будет совсем скоро — 13 августа. А пока IQOS впервые представляют эксклюзивные фрагменты из фильма в долгожданном трейлере.

Пока в виртуальном мире Кира не может смириться с новостью, что она влюбилась в своего партнера по онлайн игре, Сергей в реальном мире помогает людям с поисками их пропавших близких. В Оренбурге Зина планирует судьбоносную поездку для своего босса, а где-то за полярным кругом Ольга решается на неожиданный шаг, который изменит все. В другой истории Игорю пришлось не только сделать шаг, но и пересечь всю страну, а в итоге простая чашка кофе становится для него ключом к новой жизни и возможностям.