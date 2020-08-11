IQOS представляет трейлер фильма «(Не)случайные истории»

5 реальных героев. Один захватывающий фильм. Настоящие истории на большом экране. Такой кинопроект задумал еще весной бренд IQOS — и наконец близится его премьера! Пять киноновелл, основанных на реальных историях, стали частью единого киноальманаха «(Не)случайные истории». Увидеть их можно будет совсем скоро — 13 августа. А пока IQOS впервые представляют эксклюзивные фрагменты из фильма в долгожданном трейлере.
Пока в виртуальном мире Кира не может смириться с новостью, что она влюбилась в своего партнера по онлайн игре, Сергей в реальном мире помогает людям с поисками их пропавших близких. В Оренбурге Зина планирует судьбоносную поездку для своего босса, а где-то за полярным кругом Ольга решается на неожиданный шаг, который изменит все. В другой истории Игорю пришлось не только сделать шаг, но и пересечь всю страну, а в итоге простая чашка кофе становится для него ключом к новой жизни и возможностям.
Во время онлайн-премьеры встретятся авторы, актеры и режиссеры киноновелл и поделятся своими впечатлениями от участия в проекте. Некоторые из авторов историй лично побывали на съемочной площадке, помогая актерам лучше вжиться в роли себя самих, а режиссерам — точнее изложить события своих историй.
Ведущими дискуссии станут публицист Алёна Долецкая и писатель и главный сценарист проекта «Настоящие истории» Александр Цыпкин. Они посмотрят получившийся фильм вместе со зрителями, расскажут о самых ярких моментах съемок и о том, что осталось за кадром и как складывается жизнь авторов после их участия в проекте.
Во время онлайн-премьеры у совершеннолетних пользователей IQOS появится возможность стать участниками конкурса и, правильно ответив на вопросы кино-викторины, выиграть устройство IQOS 3 DUOS.
Онлайн-премьера фильма «(Не)случайные истории» состоится 13 августа на сайте проекта truestories.ru, доступном только для совершеннолетних пользователей.
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Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.
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