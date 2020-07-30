13 лучших сериалов августа 2020-го

«Страна Лавкрафта» / Lovecraft Country, премьера (HBO)

Одна из главных ставок HBO этим летом — хоррор-экранизация романа Мэтта Раффа о темнокожем ветеране Корейской войны Аттикусе Фримане. Его посттравматический синдром проявляется в том, что он видит не только вполне реальных и ожидаемых расистов (действие происходит в американской глубинке в 1950-е), но и загадочных монстров. Среди сценаристов проекта — автор сатирических фильмов ужасов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил, а его продюсером стал Джей Джей Абрамс.

С 17 августа