Хоррор про расизм и монстров от Джордана Пила и Джей Джей Абрамса «Страна Лавкрафта», триллер Константина Богомолова об «ангарском маньяке» «Хороший человек» и комедийный детектив со звездами Saturday Night Live «Убийства Мэйплворт» — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы, которые выйдут в последний месяц лета.
13 лучших сериалов августа 2020-го
«Беглец» / The Fugitive, премьера (Quibi)
Из-за пандемии релиз сериала-ремейка фильма с Харрисоном Фордом на новом стриминге Quibi перенесли с апреля на август. Эпизоды в нем всего по 10 минут, бежать от правоохранителей будет герой Бойда Холлбрука (он, разумеется, невиновен), а ловить его придется маршалу в исполнении Кифера Сазерленда.
С 3 августа
«Маленькие пташки» / Little Birds, премьера (Sky Atlantic)
Основанный на сборнике эротических рассказов Анаис Нин костюмно-драматический проект рассказывает сложную историю взаимоотношений двух женщин в Марокко 1950-х. Одна — богатая американка Люси (Джуно Темпл из «Винила» и «Колеса чудес»), которая мучается от нелюбви жениха-лорда к ней (и его чувств к местному танжерскому красавцу). Вторая — БДСМ-проститутка Шерифа, борющаяся за свою независимость.
С 4 августа
-
Владимир Мишуков, фото Start
«Хватит!», премьера (Start)
Важный документальный проект о насилии в России — его ведущие, актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова, расскажут откровенные истории женщин, ставших жертвами в разных ситуациях. Каждая из шести серий посвящена одному аспекту насилия и попытается деконструировать в патриархальном общественном сознании ощущение «нормальности» происходящего.
С 5 августа
«Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, премьера (CBS)
Анимационный сериал для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Для CBS All Access их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан.
С 7 августа
«Открытое море» / Alta mar, 3 сезон (Netflix)
Продолжение испанского детективного сериала об убийстве на транслантическом лайнере, расследовать которое берутся бойкие сестры Ева и Каролина Виллануэва. В третьем сезоне загадок все больше, а подозрительными уже кажутся весь экипаж и пассажиры судна.
С 7 августа
«Убийства Мэйплворт» / Mapleworth Murders, премьера (Quibi)
Еще один проект для Quibi — комедийный детектив об убийствах в тихой деревушке. Расследованиями тут занимается героиня Полы Пелл, звезды скетчей Saturday Night Live, жертвы и преступники — тоже команда SNL: от Тины Фей до Джона Лутса и Пэм Мерфи.
С 10 августа
-
Фото СТС
«Сториз», премьера (СТС)
Скетчком от десятка российских комедийных актеров от Юлии Михалковой, Антона Лирника и Игоря Чехова до Олега Верещагина, Дмитрия Колчина и Валерии Шкирандо. Также разнообразные и их герои: эко-активистка, алкоголик, бабушка-блогер, ребенок-коуч (продолжать можно еще долго).
С 10 августа
«Страна Лавкрафта» / Lovecraft Country, премьера (HBO)
Одна из главных ставок HBO этим летом — хоррор-экранизация романа Мэтта Раффа о темнокожем ветеране Корейской войны Аттикусе Фримане. Его посттравматический синдром проявляется в том, что он видит не только вполне реальных и ожидаемых расистов (действие происходит в американской глубинке в 1950-е), но и загадочных монстров. Среди сценаристов проекта — автор сатирических фильмов ужасов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил, а его продюсером стал Джей Джей Абрамс.
С 17 августа
-
Фото Start
«Хороший человек», премьера (Start)
Детективный сериал Константина Богомолова основан на реальной истории «ангарского маньяка», но воспроизводит ее не буквально, а превращает в рассуждение о жертвенности, а также природе (и обыденности) зла. В роли серийного убийцы — Никита Ефремов, поймать преступника попытается молодая следователь из Москвы в исполнении Юлии Снигирь, камео (уже по традиции) есть и у Ксении Собчак.
С 20 августа
«Люцифер» / Lucifer, 5 сезон (Netflix)
Проект основан на серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. Закрытый после 3 сезона сериал несколько лет назад купил Netflix и довольно успешно продолжил историю про приключения демонического Люцифера и детектива Хлои Декер в современном Лос-Анджелесе. Впрочем, следующий — шестой — сезон станет последним.
С 22 августа
«Клятва» / The Vow, премьера (HBO)
В центре документального сериала номинантов «Оскара» Карима Амера и Джехен Нужейм — расследование-разоблачение сетевой компании NXIVM («Нексиам»). Вместо тренингов личностного роста женщин в ней превращали в рабынь и клеймили (буквально).
С 24 августа
«Воровки» / Trinkets, 2 сезон (Netflix)
Продолжение подростковой драмы про трех-девушек, чья дружба зарождается из общего «хобби»: клептомании в магазинах. Второй сезон должен стать для проекта финальным, но его продление будет зависеть от рейтингов, которые, впрочем, Netflix все равно не раскрывает.
С 26 августа
«Я ненавижу Сьюзи» / I Hate Suzie, премьера (Sky Atlantic)
Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер не только стала сценаристкой комедийного сериала об актрисе Сьюзи Пиклс, но и сыграла в нем заглавную роль. По сюжету та пытается спасти свою репутацию, когда компрометирующее фото из ее взломанного смартфона появляются в сети.
С 28 августа
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.