На втором месте рейтинга Film Plus Kritik — голливудская экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», на третьем — номинант на Оскар «1917» режиссера Сэма Мендеса. В список также вошел фильм «Папа, сдохни» режиссера Кирилла Соколова с Александром Кузнецовым в главной роли (8 место), оригинальный сериал Netflix «Король тигров» (11 место) и «Скандал» с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби в главных ролях (13 место).

Мировая премьера фильма «Дау. Дегенерация» состоялась в феврале 2020 года на Берлинском кинофестивале — фильм был показан в программе Berlinale Special. В основном конкурсе участвовала другая часть проекта — фильм «Дау. Наташа».

Фильм «Дау» — совместное производство Германии, России, Украины и Швеции. Локациями для съемок стали Харьков, Петербург, Москва, Баку, Лондон и Копенгаген. Производство картины началось еще десять лет назад, в 2008 году. Съемки фильма официально завершились в 2011 году в Харькове взрывом построенных декораций, после чего съемочная группа устроила дискотеку на развалинах.