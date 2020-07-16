Как Максим Диденко снял арт-сериал «амроН» с Собчак-президентом и Горчилиным-дрэг-квин

Кстати, а Ксения как появилась в проекте? Потому что «Норму» вы ставили в театре на Малой Бронной, худруком которого стал Константин Богомолов?

Нет, просто я как-то шел репетировать спектакль на «Винзавод» мимо «Гоголь-центра». Из-за угла вывернул Никита Кукушкин и говорит: «Максим, я хочу баллотироваться в президенты, будешь министром культуры или образования?» Я отвечаю: «Надо подумать, но уж лучше культуры». Когда мы сочиняли серию, держали в голове вариант, что Кукушкин участвует в выборах. Мы поняли, что Ксения Анатольевна – тут лучший оппонент. Кто еще обладает таким чувством юмора. Тем более она и в реальной жизни баллотировалась – это жирный контекст, мимо которого сложно пройти. Когда я с ней первый раз созванивался, чтобы рассказать о концепции, она сразу стала что-то от себя предлагать. Это сразу доказало, что она действительно подходит для этой роли.

Остальных актеров вы тоже уже имели в виду еще на этапе сценария?

Под Василия Михайлова и Никиту Кукушкина четко писалась серия «Кукушка и Сквирт поехали за "кладом"». Качка Сергея из этого же эпизода мы нарулили – это тренер одного моего приятеля. Мишка Евланов – мой однокурсник, он мне просто позвонил рассказать, что будет в Москве, и я предложил ему сыграть в серии про такси. Хотя на эту роли изначально хотели кого-то совсем медийного. С Розой Хайруллиной мы должны были поработать уже давным-давно. Я жил в том же районе, что и она, и мы все время пересекались в магазинах. Она всегда говорила теплые слова и что хочет сыграть у меня. Получилось, что это произошло в кино. Горчилин у меня был в спектакле «Гоголь-центра» «Хармс. Мыр», мы с ним знакомы давным-давно. Соня Синицына — теперь хочу, чтобы она везде у меня играла. В общем, это все мои любимые актеры, с которыми мне приятно проводить время, и они готовы за небольшие деньги участвовать в непонятном проекте.

Вы специально выпустили сериал 2 июля — на следующий день после голосования по поправкам в конституцию?

Я называю это важное к важному. Важное в стране происходит и важное для нас. (Улыбается). К «Норме» это тоже имеет отношение. Например, оказывается, можно обнулиться. Никто же не подозревал.

То, что художественные высказывания сейчас зачастую связаны с политикой – это тоже новая норма?

Сейчас вообще любое высказывание связано с политикой. Например, люди в Петербурге ходят без масок. И это же политический жест. Нам … (все равно — Прим.ред.) называется. (Смеется). В Москве, так как искусственный интеллект уже за всем следит, то все же подцепляют маски к уху.

Может, это говорит о большей сознательности москвичей?

Это говорит о том, что в столице к тебе может подойти реальный полицейский и сделать замечание или оштрафовать. Если в Петербурге полиции не так много, то в Москве очень. Особенно, в центре. На двух горожан — один полицейский. И это тоже реальность в какой-то мере политическая. Любой ваш жест – политический. Вы можете его делать, не осознавая. Но любое высказывание становится более осознанным, если понимает политическую плоскость, в которой оно существует, помимо всех прочих.

Оставаться аполитичным — это тоже политический жест?

Это невозможно. Вот дело «Седьмой студии». Ты высказываешься или отказываешься комментировать – любая твоя реакция, если ты об этом знаешь, уже является политическим жестом. И таких процессов в стране множество. Бояться этого смысла нет, потому что это все равно с тобой происходит.

А чего стоит бояться — искусственного интеллекта?

В Петербурге еще не стоит, а в Москве уже да. (Смеется). Благодаря электронным пропускам все уже под присмотром. Поэтому «Следи за собой, будь осторожен», как поет великий русский певец.