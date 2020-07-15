«Ленфильм» запускает KINO CORNER совместно с креативной группой Studio 93. Аудиторией нового пространства видят активных жителей города, представителей креативных индустрий, лидеров мнений, героев современной культуры и творческую молодежь. В рамках первого сезона с 15 августа по 30 сентября каждые выходные в пространстве будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, кинопоказы, лекции, творческие встречи с ведущими медийными актерами Петербурга.

На площади в 1 275 квадратных метров также расположатся зоны отдыха, развлечений и фудкорт. В числе резидентов фудкорта сербская кухня и бар Ukusno, кафе Mntn, Pita’s, Frank, Forest Camp и «Нудлс». Вход в пространство сделают свободным.

Официальное открытие KINO CORNER состоится 15 и 16 августа — с выступлением «Дунаевский Orchectra», поэтическим спектаклем от Алисы Гребенщиковой, концертом группы «Не-мой фронт» и диджей-сетами. В планах на сезон — выступления групп ВИА «Пролетарское танго» и «Трипинадва», спектакли от уличных театров, выставка киноплакатов «АК Галерея», фестиваль «Ленинградские мосты» и другие мероприятия.

Перед официальным открытием KINO CORNER в течение нескольких дней художники из петербургского объединения HoodGraff и Van Gee распишут два фасада киностудии. Также в рамках проекта будет создано несколько арт-инсталляций, предполагающих возможные коллаборации с информационными партнерами и потенциальными спонсорами. Как отметили авторы культурно-событийного пространства, «философия KINO CORNER полностью соотносится с идеей возрождения и обновления киностудии "Ленфильм"».