Тест: «Тайны следствия» или «Убойная сила» — какой вы криминальный сериал нулевых?

На этой неделе в Петербурге стартовали съемки юбилейного (20-го!) сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук. За 20 же лет жанр полицейского (точнее правоохранительного) процедурала эволюционировал, но мы все по-прежнему нежно любим следователя Шевцову, оперов Плахова и Рогова и адвоката Челищева. Пройдите наш тест на знание культовых проектов нулевых (и немного конца 1990-х), чтобы узнать, какой криминальный сериал больше всего подходит вам.