Режиссер Алексей Балабанов, как никто, умел зафиксировать атмосферу несовершенной красоты непарадного Петербурга. Вот рынок, где Данила Багров разбирается с бандитами и ветхий трамвайный парк, куда он приходит за спасительницей-водителем Светой. А вот переулок, откуда герои «Груза 200» отправлялись в перестройку и девяностые из агонизирующего 1984 года. «Собака.ru» составила к туристическому сезону подробную экскурсию (с картой!) по основным местам, где снимались культовые фильмы.
Петербург Балабанова (с удобной картой!): Где снимали «Брата», «Мне не больно» и «Груз 200»?
Витебский вокзал
Где находится: Загородный просп., 52
На Витебский вокзал (пожалуй, самый красивый в Петербурге), прибывал поезд и Данилы Багрова, героя культового «Брата», и крестьянина Трофима, чьим именем Балабанов назвал короткометражку для альманаха «Прибытие поезда». Один протагонист едет к брату, который «в Ленинграде большим человеком стал», другой спасается от правосудия, зарубив брата из ревности топором.
Андреевский рынок
Где находится: 6-я лин. В.О., 9
Большинство кинолокаций расположены на Васильевском острове. Некоторые из них в нескольких минутах ходьбы друг от друга (см. карту) и появлялись в разных фильмах. Например, на Андреевском рынке (граничит с переосмысленным сейчас Василеостровским) Данила Багров знакомился с Немцем, а Тата и Миша из «Мне не больно» гуляли здесь на День ВДВ с бывшим десантником Олегом.
Смоленское лютеранское кладбище
Где находится: Проспект КИМа, 27
Живописное кладбище с ржавой беседкой появляется в «Брате» несколько раз: сюда Данилу зовет в гости немец Гофман, знакомя его с другими бездомными, позже сам Багров приводит к ним испуганного режиссера Степу. В реальности, кстати, внутри беседки находится могильная плита генерал-майора Александра Бокмана, а надпись на ней выполнена на немецком.
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица
Где находится: Соляной пер., 13
В «Мне не больно» Академия Штиглица стала местом светской вечеринки, куда содержанка Тата (с судьбой Маргариты Готье) приводит дизайнера Мишу, чтобы едой расплатиться за перепланировку. После этого здание стали активно снимать в кино: от нелепого ремейка «Джентльменов удачи» до «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Площадь Труда
Где находится: площадь Труда
Переход на площади Труда с подземными торговыми рядами и атмосферой нулевых (вы наверняка бывали в нем, если от Невского пешком шли до Новой Голландии) в «Мне не больно» играет роль станции метро. В него якобы ныряет Миша, чтобы быстрее доехать до Таты. Чтобы вышло похоже, для съемок установили знак с буквой «М» (при этом именно петербургский – логотип Аскольда Кузьминского).
Никольское кладбище
Где находится: наб. реки Монастырки, 1
Гонимый отовсюду герой Виктора Сухорукова из «Счастливых дней» (экранизация Балабановым Беккета) встречает на скамейке у склепа Анну. Она подсаживается к нему, напевая. Сцена снималась на кладбище при Александро-Невской лавре.
Продуктовый магазин
Где находится: Моховая улица, 28
В продуктовый магазин, чтобы купить еще алкоголя (тогда еще не было закона о продаже спиртного строго до 22) отправляются Миша и Тата из «Мне не больно». Она признается, что ее содержит состоятельный мужчина, он клянется, что ему «не нужно хорошего», а пусть все будет, как сейчас. Локация кажется очень похожей на Васильевский остров, но на самом деле это на Моховой.
Дом Пашковых – Особняк Левашова
Где находится: наб. реки Фонтанки, 18
И снова «Мне не больно». В конце прогулки и после катания по рекам и каналам Миша провожает Тату через арку – во двор здания на набережной реки Фонтанки, 18. Это Дом Пашковых – Особняк Левашова, в котором летом 1921-го жила Анна Ахматова.
Grand Palace
Где находится: Итальянская ул., 15
Получив первый гонорар за эскизы не едой, а деньгами герои «Мне не больно» на радостях ведут архитектора Алю в бутик, чтобы подобрать ей новую одежду: для клиентов нужно выглядеть презентабельнее.
«Рок-остров»
Где находится: Кирочная ул., 8
Неподалеку от Анненкирхе в магазине «Рок-остров» Данила Багров (Сергей Бодров) покупает, как вы помните не с первой попытки, альбом «Наутилуса», а у входа встречает тусовщицу Кэт.
Мост Ломоносова
Где находится: соединяет через Фонтанку Спасский и Безымянный острова
Этот мост можно было бы и не выделять отдельно, но именно через него герой Виктора Сухорукова из «Счастливых дней» едет на ослике-поводыре, которого забрал у слепого.
Благовещенский мост и набережная Лейтенанта Шмидта
Где находится: соединяет через Неву Васильевский и 2-й Адмиралтейский острова
Более важный для киновселенной Балабанова мост и прилегающие к нему набережные (как Лейтенанта Шмидта, так и Университетская). По Благовещенскому едет грузовой трамвайчик Светы из «Брата». А у спуска к воде на набережной Лейтенанта Шмидта сиамские близнецы Толя и Коля из «Про уродов и людей» просят Лизу уплыть с ними.
Особняк В. С. Каншина
Где находится: Кузнечный переулок, 6
Дом № 6 в Кузнечном переулке был возведен архитектором Барчем по заказу коллежского регистратора и «содержателя питейных сборов» Каншина. А в «Счастливых днях» через его парадную проходят Анна и ОН (так обозначают героя Сухорукова).
Доходный дом А. В. Дехтеринского
Где находится: Загородный пр., 26
Еще одна красивая парадная из «Счастливых дней» — в доходном доме купца 2-гильдии Александра Дехтеринская. В нее ОН-Сухоруков спускается, когда пожилая женщина прогоняет его от Анны и новорожденного ребенка.
Санкт-Петербургская академия художеств и Университетская набережная
Где находится: Университетская набережная, 17
У грифона напротив Академии художеств на лед на Неве смотрел Иоган (Сергей Маковецкий) из «Про уродов людей»). В самом здании одна из лестниц станет как будто бы из фотоателье Виктора Ивановича (Виктор Сухоруков). А Академический сад сняли в сюжете, который якобы видит по ТВ Музыкант (Олег Гаркуша) из «Я тоже хочу».
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«Я тоже хочу».
Доходный дом и аптека А. В. Пеля
Где находится: 7-я линия ВО, 16-18, Днепровский пер., 1
В знаменитую историческую аптеку за пихтовым маслом для бани заходит Музыкант — герой Олега Гаркуши из последнего фильма Алексея Балабанова «Я тоже хочу».
Банный комплекс «Имбирь»
Где находится: 5 линия В.О., 42
В комплекс «Имбирь» Василеостровских бань стремился Музыкант-Гаркуша. Здесь он встретит Бандита, который расскажет ему о Колокольне Счастья. Сюда же, кстати, в реальности ходил и сам режиссер Алексей Балабанов. Своего банщика в «Я тоже хочу» он снял в камео. Эта же баня фигурирует и в «Брате».
Детская инфекционная больница №3
Где находится: Большой пр. В.О., 77
На территории детской больницы (с видом на главное здание юридического факультета СПбГУ) Бандит из «Я тоже хочу» с помощью липового удостоверения майора крадет из лечебницы Матвея.
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«Брат»
Магазин одежды
Где находится: Новосмоленская набережная, 1
Чтобы не выглядеть как «обсос», именно здесь, в торговой галерее у метро «Приморская», покупает одежду герой Сергей Бодрова в «Брате»: новое облачение тут должно равняться новым же культурными кодам и перемене участи (это, конечно, не срабатывает).
Жилой дом
Где находится: Морская наб., 15
Именно здесь под песню «Нежный вампир» «Наутилуса Помпилиуса» Данила Багров спасается от киллера, но, увы, теряет любимый плеер.
Сенной рынок
Где находится: Московский пр-т., 4а
Процитированная, переосмысленная и спародированная во множестве киноработ (от фильма «Бык» до сериала «Мир! Дружба! Жвачка!») сцена на рынке из «Брата» снималась именно на Сенном.
Трамвайный парк
Где находится: Средний пр. В.О., 77
Сейчас на Среднем проспекте находится Музей городского электрического транспорта, а в 1990-е Данила Багров, как и обещал, возвращается к водителю грузового трамвая Свете, которая спасла его от преследования бандитов.
Метро «Горьковская» и Дом Бенуа
Где находится: Александровский парк, 6 и Каменноостровский просп., 26-28
Совпадение или нет, но Данила Багров звонил всегда из таксофонов Петроградской стороны: когда договаривался об аренде жилья по объявлению (из будки с видом на памятник Горькому) или сообщал Свете, что приготовил сюрприз.
Академический переулок и Днепровский переулок
Где находится: Академический переулок и Днепровский переулок
По Академическому переулку брел мужик Трофим из названной по его имени новеллы. Здесь же шагали после концерта Цоя в светлое будущее герои «Груза 200», свернув оттуда на Днепровский переулок.
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