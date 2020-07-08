Петербург Балабанова (с удобной картой!): Где снимали «Брата», «Мне не больно» и «Груз 200»?

Продуктовый магазин

Где находится: Моховая улица, 28

В продуктовый магазин, чтобы купить еще алкоголя (тогда еще не было закона о продаже спиртного строго до 22) отправляются Миша и Тата из «Мне не больно». Она признается, что ее содержит состоятельный мужчина, он клянется, что ему «не нужно хорошего», а пусть все будет, как сейчас. Локация кажется очень похожей на Васильевский остров, но на самом деле это на Моховой.