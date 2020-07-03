Адвокат Ефремова заявил об отказе артиста признавать вину в совершении ДТП. А потом сказал, что его не так поняли

«Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», — пояснил ТАСС Пашаев.

Напомним, днем 3 июля адвокат Ефремова заявил, что артист отказался признать вину в совершении ДТП. «Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал Пашаев в эфире телеканала «Москва-24».

Вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Посмотрите видео с извинениями актера за смертельное ДТП.

Позже Эльман Пашаев заявил, что актер готов усыновить детей из семьи погибшего в ДТП на Смоленской площади в Москве Сергея Захарова.