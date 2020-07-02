2030 год. Страной правят православная нейросеть «амроН» и вот уже пять лет — президент Ксения Собчак. Легализованы проституция и гей-браки, налоги от секс-индустрии и экспорта веб-секса обеспечивают военный бюджет. Но радикальным православным оппозиционерам во главе с Федором Кукушкой такое положение вещей, мягко говоря, не нравится. Предвыборные дебаты Собчак и Кукушки на «Первом дожде» прерывают врывающиеся в студию террористы.

Сценаристами сериала выступили Евгений Мандельштам, Максим Диденко и Илья Старилов. Главные роли исполнили Ксения Собчак, Василий Михайлов, Никита Кукушкин, Роза Хайруллина, Александр Горчилин и другие. Первые три серии уже можно посмотреть на YouTube-канале «амроН».

«Идея пригласить Ксению пришла всей рабочей группе. Как только команда приступила к написанию сценария эпизода про политические дебаты, сразу стало понятно, что нужен ключевой персонаж. И мы решили, что Ксения идеально бы подошла на эту задачу. Потребовалось несколько месяцев на то, чтобы организовать встречу, потом ждали какое-то время ее решения. И это того стоило - Ксения Анатольевна привнесла в проект реалистичность происходящего, проложила мост между вымышленной вселенной — и реальной», — говорит сценарист Евгений Мандельштам.