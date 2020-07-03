Сцена купания героинь в реке и прогулки по бескрайним полям с подсолнечниками почти не отличается от видео летнего кампейна модного бренда, из некоторых сцена торчат уши «Твин пикса», где-то чуть ли не Тарковского. Камера магически преображает и подвал, наполненный старьем (с картиной Крамского «Незнакомка» на стене), и местный луна-парк, и даже забегаловку на трассе под названием «Колизей» — именно там работают героини фильма Люда, Света и Марина, а когда-то и главная героиня Жанна. Это мало похоже на взгляд столицы на провинцию, наверное потому, что снимали сериал в родном городе режиссера Эдуарда Оганесяна Прохладный в Кабардино-Балкарии.

К эстетично поданной в сериалах провинции зритель привык, но только в «Твин Пиксе» или «Настоящем детективе». В «Чиках» прямо с заставки начинается красота: рассыпанные по асфальту яблоки и ливень над озером вперемешку с аляповатыми полотенцами, с голыми женщинами, которыми торгуют вдоль дороги. Больше всего картинка в сериале напоминает фильм «Как Леха Чеснок вез Витьку Штыря в дом инвалидов» с Алексеем Серебряковым в котором роуд-муви на провинциальных дорога обрела тональность ярких полароидных снимков.