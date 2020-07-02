Comedy Central перезапускает мультсериал «Бивис и Баттхед». Готовят два новых сезона!

«Мы рады, что снова работаем с Майком Джаджем, поскольку Comedy Central стремится развивать анимацию для взрослых. «Бивис и Баттхед» были одним из главных голосов поколения, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как они перемещаются по коварным водам мира поколения Z», — отметил The Hollywood Reporter Крис Маккарти, курирующий развлекательную и молодежную программу ViacomCBS.

«Бивис и Баттхед» — американский мультсериал, созданный Майклом Джаджем в 1993 году. Центральные персонажи сериала — подростки Бивис и Баттхед, которые живут в вымышленном городке Хайленд, штат Техас. Они посещают среднюю школу, где учителя зачастую оказываются в растерянности от их выходок. Изредка они подрабатывают в «Мире бургеров», где проводят неполный рабочий день, а иногда получают другую работу, когда люди ошибочно принимают их странное поведение как отзывчивое и напористое. Юмор шоу — в полном отсутствии у Бивиса и Баттхеда традиционных ценностей.