Ян Цапник: «Если нет ответственности, какого черта ты делаешь в театре и кино?!»

В «Последнем министре» вы играете чиновника-казнокрада, но при этом очень симпатичного. Такого же, кстати, бессовестного, но и такого же очаровательного чиновника играет Павел Деревянко в «Домашнем аресте». Нет ли у вас в связи с этим чувства стыда?

А почему мне должно быть стыдно? Я‑то не казнокрад. (Смеется.)

Хорошо, можно спросить иначе. Вы оправдываете своего персонажа из фильма и не коробит ли вас, что вы показываете плохого человека не однозначно плохим?

Во‑первых, это не я, а вымышленный персонаж, и я играю его таким, каким он был задуман. Маньяк, например, не просыпается с мыслью: «Боже мой, какая я сволочь!». Он просто так живет, потому что не умеет по-другому. Либо ты полностью превращаешься в персонажа, либо он — это ты в предлагаемых обстоятельствах. Мне кажется, что правда посередине: 50 % тебя, 50 % твоего персонажа. Так что, если чиновник кажется очаровательным, — это я! Конечно, я готовлюсь к роли, работаю над образом персонажа, но главное — сценарий и режиссер.

Вообще, не бывает черного и белого. Например, Нечаева, роль которой исполняет актриса Ольга Сутулова, мой заместитель по сценарию. Она олицетворение цинизма — не жалеет людей, пилит бюджеты, убеждена в собственной безграничной власти. Но в то же время она целеустремленная! У нее, конечно, 44 одинаковых костюма и тупая стрижка, но она ведь способна абсолютно на все! Кстати, ее полюбило ЛГБТ-сообщество: рисуют с ней аниме, делают фан-арт.

Вы инструмент или соавтор режиссера?

Лет пятнадцать-двадцать назад я понял, что театр и кино — это именно режиссерское искусство. И режиссер, конечно, хочет, чтобы актеры были инструментами. Но как назвать Олега Валерьяновича Басилашвили, Евгения Александровича Евстигнеева, Владислава Игнатьевича Стржельчика инструментами? Язык не повернется! Актерам надо действовать мудро и аккуратно. Режиссеры — очень ранимые люди, иногда гораздо более ранимые, чем мы. Все потому, что мы отвечаем только за наших персонажей, а они — за произведение в целом. Поэтому задача думающего актера — придумать какой-то ход и сделать так, чтобы режиссер утвердился в мысли, что то, что ты делаешь, придумано им.

То есть вы пытаетесь заменить режис­сера?

Нет, конечно! Режиссер — сложнейшая профессия. Я хочу играть, а не ставить.

Первый сезон «Министра» прошел, будет второй. Это ведь политическая сатира, а у нас в стране, к сожалению, есть цензура. Вам не было страшно в нем сниматься?

После того как я отслужил в разведывательно-десантной роте группы советских войск в Германии (во взводе спецразведки!), меня мало что страшит. Как меня учили в армии — начерти черту. Вот ты и твой страх. Пересиль себя, переступи черту — и страх останется на другой стороне.

Было страшно, что не получится задуманное, что не поймут или что «Министра» не пустят на экраны. У актеров свои страхи. Меня, например, трясет перед каждой новой ролью. Каждый раз не естся, не спится. Но когда слышу команду «мотор», страх уходит.