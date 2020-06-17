На сервисе «Амедиатека» с понедельника стартует мини-сериал «Перри Мейсон». Команда «Подпольной империи» и «Игры престолов» переосмыслила историю бравого адвоката и его помощников. Редакция «Собака.ru» посмотрела проект и рассказывает, что может испугать поклонников классического процедурала Эрла Стэнли Гарднера (и зря!).
Что не так с новым сериалом про Перри Мейсона (но он все равно вам понравится!)
Под тревожную музыку мужчина в шляпе медленно идет по улице, прижимая к себе завернутого в клетчатый плед младенца. Зритель не видит его лица — правила нуара и детектива задаются сразу. Камера отъезжает на средний план, чтобы разобраться со всеми вводными: он спешит к знаменитому фуникулеру «Angels Flight» в самом центре Лос-Анджелеса. Камеры не лгут, это, детка, Голливуд, передающий привет «Сансет бульвару», «Мальтийскому соколу» и всей классике жанра. И он тут, конечно, город грехов, а не ангелов. Через пару секунд выяснится, что человек в шляпе — похититель, испуганные родители принесли ему выкуп, но это уже не спасет маленького Чарли: брошенный в вагончике ребенок подозрительно молчалив, а на самом деле уже давно мертв.
Так начинается «Перри Мейсон» — масштабный проект HBO, вольно обращающийся с каноном: детективами Эрла Стэнли Гарднера и на них основанном и пережившим целых девять сезонов сериале 1960-х с тем же названием. Вскоре в кадре появится и сам заглавный герой — алкоголик и посттравматик-ветеран Первой мировой в исполнении Мэттью Риза («Американцы»). Этот Мейсон максимально далек от блестящего и бесстрашного адвоката в безупречном костюме, умеющего прямо в суде заставить настоящих преступников признаться, а присяжных убедиться в невиновности его клиентов. У него нет ни приличного галстука без пятен от яичницы, ни адвокатской лицензии. Перри пока совмещает работу частного сыщика на заменившего ему отца адвоката Джонатана (Джон Литгоу из «Короны», «Декстера» и недавнего «Скандала») с карьерой папарацци, шантажирующего звезд вступающего в Золотую эру Голливуда фото их секс-фетишей.
Вскоре к его наставнику обратится новый клиент — полицейские по подозрению в похищении и убийстве младенца Чарли арестуют его родного отца. Так Мейсон возьмется за расследование, которое (мини-спойлер!) приведет его к собственной адвокатской практике и отсутствию иллюзий о возможности справедливости. По крайней мере, юридической.
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«Перри Мейсон» —1957
На дворе 1932 год — Великая депрессия, сухой закон, продажные полицейские и расизм. Потребность уставших и изможденных неурядицами людей в чуде и развлечениях возрастает. Сказки штампуют и работающие методами мафии демонические голливудские продюсеры, и евангелистская церковь с ангельской белокурой проповедницей сестрой Элис во главе (Татьяна Маслани из «Темного дитя»). Все превращается в шоу — от похорон и богослужений до судебных процессов. В сказку, хотя и мрачную, предысторию Мейсона трансформируют и продюсеры сериала, среди которых Роберт Дауни-младший (изначально он, кстати, должен был сыграть заглавную роль). Времена великой пандемии ведь не так уж отличаются от Великой депрессии.
Это затягивающий, стильный, учитывающий особенности эпохи, но при этом абсолютно герметичный и неправдоподобный мир. Его герои колоритны (иногда даже слишком!), детали проработаны, важные темы феминизма и ЛГБТ затронуты, но сам он мертв, как многочисленные кадавры в сериале. Возможно, потому что режиссурой занимался в том числе Тимоти Ван Паттен, снимавший часть эпизодов также вполне фантазийных проектов: «Игры престолов», «Подпольной империи» и «Черного зеркала».
Мини-сериал из восьми эпизодов — это, по сути, приквел истории бравого адвоката Перри Мейсона, его ассистентки Деллы Стрит и детектива Пола Дрейка. А при высоких рейтингах — еще и заявка на следующий сезон. И если так произойдет, то по-зрительски хочется попросить шоураннеров, рискнувших пустить дорогой в производстве и потенциально хитовый проект в мертвый летний сезон, пойти в чем-то по пути классического Мейсона: чтобы каждый эпизод был отдельным делом адвоката. Растянутость одной истории, пусть и многообещающей, на восемь часов — непозволительная роскошь во времена переизбытка контента. Даже если к ее героям (да, это так!) быстро привязываешься.
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