Что не так с новым сериалом про Перри Мейсона (но он все равно вам понравится!)

На дворе 1932 год — Великая депрессия, сухой закон, продажные полицейские и расизм. Потребность уставших и изможденных неурядицами людей в чуде и развлечениях возрастает. Сказки штампуют и работающие методами мафии демонические голливудские продюсеры, и евангелистская церковь с ангельской белокурой проповедницей сестрой Элис во главе (Татьяна Маслани из «Темного дитя»). Все превращается в шоу — от похорон и богослужений до судебных процессов. В сказку, хотя и мрачную, предысторию Мейсона трансформируют и продюсеры сериала, среди которых Роберт Дауни-младший (изначально он, кстати, должен был сыграть заглавную роль). Времена великой пандемии ведь не так уж отличаются от Великой депрессии.

Это затягивающий, стильный, учитывающий особенности эпохи, но при этом абсолютно герметичный и неправдоподобный мир. Его герои колоритны (иногда даже слишком!), детали проработаны, важные темы феминизма и ЛГБТ затронуты, но сам он мертв, как многочисленные кадавры в сериале. Возможно, потому что режиссурой занимался в том числе Тимоти Ван Паттен, снимавший часть эпизодов также вполне фантазийных проектов: «Игры престолов», «Подпольной империи» и «Черного зеркала».

Мини-сериал из восьми эпизодов — это, по сути, приквел истории бравого адвоката Перри Мейсона, его ассистентки Деллы Стрит и детектива Пола Дрейка. А при высоких рейтингах — еще и заявка на следующий сезон. И если так произойдет, то по-зрительски хочется попросить шоураннеров, рискнувших пустить дорогой в производстве и потенциально хитовый проект в мертвый летний сезон, пойти в чем-то по пути классического Мейсона: чтобы каждый эпизод был отдельным делом адвоката. Растянутость одной истории, пусть и многообещающей, на восемь часов — непозволительная роскошь во времена переизбытка контента. Даже если к ее героям (да, это так!) быстро привязываешься.