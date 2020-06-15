Первый женский триллер «Они» исследует тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами — представителями радикального интернет-сообщества мужчин, которых объединяет идея вынужденного целибата.

Сюжет картины расскажет о трех успешных женщинах, которые становятся лауреатами премии «Персона года». После награждения они получают анонимное сообщение с требованием рассказать о себе правду, поскольку каждая из них скрывает о себе некоторые неприглядные факты.

«В фильме незримо присутствует еще один неуловимый персонаж - интернет. Социальные сети, наши телефоны, окошко камеры в компьютере. Это иллюзорное чувство, что мы контролируем нашу жизнь. Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной силе», — говорит режиссер картины Елена Хазанова.

Старт съемок картины запланирован на осень 2020 года, релиз намечен на 2022 год.