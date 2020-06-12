Уже в следующем месяце при соблюдении всех требований Роспотребнадзора могут стартовать съемки российских фильмов. Как рассказали ТАСС представители киностудии, речь идет о фильме Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» и социальной драме «Продукты 24» Михаила Бородина о современном рабстве, а осенью планируется начать съемки новой картины Бориса Акопова.
Стало известно, когда в России вновь приступят к съемкам кино
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Фото: Shutterstock
Так, съемки нового фильма «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова, должны были стартовать в мае, но из-за эпидемии коронавируса создателям пришлось поменять планы. Теперь съемки планируют начать в июле. «Это фильм-погоня, в процессе которой три поколения женщин из одной семьи будут вынуждены лицом к лицу столкнуться с обидами прошлого, разобраться в сложных, токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Или не научиться... У кого как получится. И все это разбавлено брутальными, хулиганскими аттракционами: драками, перестрелками, дикими животными», – рассказал режиссер.
Кроме того, кинокомпания «Метрафильмс» готовится к съемкам драмы «Продукты 24» в конце июля. Фильм рассказывает историю современного рабства и основан на реальных событиях: в 2012 году в Москве спасли женщин, работавших долгие годы в рабских условиях в одном из магазинов.
«Сильнее всего из‑за пандемии пострадал сериальный проект «Джетлаг». Съемки шестисерийной романтической драмеди (трегия-драма — прим. ТАСС) должны были начаться еще в апреле и проходить в нескольких странах. Поэтому старт съемочного процесса можно ожидать, только когда откроют границы для перелетов», — добавили в компании.
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