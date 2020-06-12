Стало известно, когда в России вновь приступят к съемкам кино

Так, съемки нового фильма «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова, должны были стартовать в мае, но из-за эпидемии коронавируса создателям пришлось поменять планы. Теперь съемки планируют начать в июле. «Это фильм-погоня, в процессе которой три поколения женщин из одной семьи будут вынуждены лицом к лицу столкнуться с обидами прошлого, разобраться в сложных, токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Или не научиться... У кого как получится. И все это разбавлено брутальными, хулиганскими аттракционами: драками, перестрелками, дикими животными», – рассказал режиссер.