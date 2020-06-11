Стриминговый сервис Netflix показал трейлер своей новой комедии «Евровидение: История огненной саги». Главные роли в ленте сыграли Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс.
Посмотрите трейлер комедии о «Евровидении» с Уиллом Ферреллом и Рейчел Макадамс
По сюжету картины, Ферелл и МакАдамс сыграют музыкальный дуэт из Исландии — Ларсу и Сигрит, — которые мечтают победить в «Евровидении». Им выпал шанс представить свою страну, однако на пути к победе их ждут недоверие друзей и близких, поражения и курьезные ситуации.
Также в комедии о главном музыкальном конкурсе Европы сыграли Пирс Броснан, Деми Ловато и Дэн Стивенс. Режиссером стал Дэвид Добкин, который ранее работал над фильмами «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари». Премьера назначена на 26 июля.
Ранее в сети появился ролик-пародия на национальные стереотипы, которыми пользуются участники «Евровидения», чтобы победить. В видео Уилл Феррелл и и Рейчел МакАдамс одеты в сказочные костюмы и поют песню «Volcano Man» («Вулканический человек»).
Напомним, «Евровидение»-2020 отменили из-за всемирной пандемии коронавируса Covid-2019. В этом году международный конкурс эстрадной песни должен был пройти в Роттердаме в юбилейный, 65-ый раз — с 12 по 16 мая. Недавно стало известно, что группа Little Big, которые должны были поехать в Нидерланды в этом году с треком UNO, могут принять участие в конкурсе в 2021-м, но уже с другой песней и без танцора Дмитрия Красилова (хотя российские фанаты считают, что именно он мог принести группе победу: «Пухляш — это бог, без него просрем»).
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