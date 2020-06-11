Посмотрите трейлер комедии о «Евровидении» с Уиллом Ферреллом и Рейчел Макадамс



По сюжету картины, Ферелл и МакАдамс сыграют музыкальный дуэт из Исландии — Ларсу и Сигрит, — которые мечтают победить в «Евровидении». Им выпал шанс представить свою страну, однако на пути к победе их ждут недоверие друзей и близких, поражения и курьезные ситуации.

Также в комедии о главном музыкальном конкурсе Европы сыграли Пирс Броснан, Деми Ловато и Дэн Стивенс. Режиссером стал Дэвид Добкин, который ранее работал над фильмами «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари». Премьера назначена на 26 июля.

Ранее в сети появился ролик-пародия на национальные стереотипы, которыми пользуются участники «Евровидения», чтобы победить. В видео Уилл Феррелл и и Рейчел МакАдамс одеты в сказочные костюмы и поют песню «Volcano Man» («Вулканический человек»).