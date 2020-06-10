По сюжету, после Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения Земли, прошло 200 лет — и остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Инженер Д-503 считает жизнь «по расписанию» идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои силы и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Но случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе.

«Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А еще ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле — Единое Государство…», — говорится в синопсисе.

Премьера фильма-антиутопии «Мы» по роману Евгения Замятина запланирована на 2021 год. Посмотрите, как проходили съемки.

Первая экранизация романа-антиутопии Замятина «Мы» была сняла в 1982 году в Германии, а в 2016 году во Франции выпустили короткометражный фильм «Стеклянная крепость» по мотивам произведения. За адаптацию и актуальное звучание будущего фильма режиссера Гамлета Дульяна отвечает Александр Талал, который работал над проектами «Дневной дозор» и «Черная молния».