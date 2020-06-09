Гендиректор компании «Рики», лидера в сфере создания и продвижения российской анимации, создавшей культовые мультсериалы «Фиксики» и «Смешарики», которые принесли более 5 млрд рублей. «Смешарики» вышли на китайский рынок и продолжают покорять Россию — новый сезон сериала уже доступен для просмотра.
Это создатель «Смешариков» Илья Попов. Он сделал Петербург столицей современной российской анимации
Классические серии «Смешариков» не выходили уже десять лет, но в 2020 году вы выпустили новый сезон сериала. Почему вдруг решили вернуться к истокам?
«Смешарики» начались давно, в 2003 году, и со временем классический сериальный формат с рисованными персонажами оттеснился другими — в первую очередь, 3D анимацией. Именно под 3D-формат мы получили таймслот на Первом канале. Дети, которые росли на «Смешариках», становились взрослыми, теряли к ним интерес, рисованный сериал не попадал в нужные таймслоты на телевидении. Мы сделали несколько полнометражных фильмов, запустили спин-офф — «Малышарики», и в общем, от изначального сериала отказались.
Но пару лет назад нам стали поступать просьбы вернуться к классике. Причем как от взрослых, которые на «Смешариках» росли и снова о них вспомнили, так и от школьников. Мы снова собрали команду из тех, кто начинал работать над сериалом, приступили к разработке нового сезона. Сейчас он готов и доступен на онлайн-платформе «Кинопоиск HD».
Мы постоянно упоминаем в одном контексте «Смешариков» и детей, а между тем, герои в них говорят довольно сложным языком, а в сюжете защиты отсылки к киноклассике вроде Хичкока. Это все-таки детский мультфильм или взрослый?
И то, и другое. Все, что вы перечислили — осознанный и разработанный с самого начала фирменный стиль проекта. Мы делали сериал для детей, интересный взрослым. У нас, например, Лосяш говорит абсолютно академическим языком потомственного интеллигента.
Между прочем, полюбили «Смешариков» не сразу, и у них до сих пор есть противники. Претензии две: во-первых, они не похожи на настоящих животных, а во-вторых, они «какие-то не русские». Честно говоря, суть этой претензии ясна не до конца. Но недовольных уже осталось мало. Раньше «Смешариков» воспринимали как нечто, идущее вразрез с классикой, а теперь они сами стали классикой.
Сейчас у вас есть понимание, в чем именно компания «Рики» стала пионером в российской мультипликации?
Мы первыми в России запустили полноценный анимационный сериал — до этого были только осторожные попытки. Во-вторых, мы не общаемся с детьми с позиции взрослых. Раньше многим реально было неясно, как снимать мультфильмы без назидательного посыла. И третье — мультиформатность. Любой продукт «Рики» — это не только мультфильм. Это компьютерные игры (игра «Шарарам», построенная по сюжету «Смешариков»), игрушки и даже подкасты. Например, на «Яндекс. Музыке» доступен наш подкаст «Зубочистки», где герои «Смешариков» рассказывают детям какие-то забавные факты: почему футбольный мяч черно-белый, как изобрели фен.
«Смешарики» сейчас — наш самый прибыльный проект. И можно было бы с легкостью построить бизнес-стратегию только вокруг них. Но сейчас мы вышли на тот уровень, когда остальные мультфильмы суммарно приносят нам больше «Смешариков»: это «Фиксики», «Малышарики» (спин-офф «Смешариков»), «Тима и Тома». И стали брендом сами по себе!
«Рики» теперь присутствует и на международном рынке — в Китае суммарная аудитория ваших проектов превышает 300 млн человек.
Успех пришел, потому что удалось найти в Китае партнеров — там есть студия, которая адаптирует под местных зрителей мультфильмы, которые мы делаем в России. Например, в Китае осенью выйдет мультсериал «Крош и Панда». Плюс интерес со стороны китайских медиакорпораций: CCTV, Alibaba, Tencent. Известно, что это страна во всех отношениях живет за стеной, и заходить туда со стороны с любым бизнесом нелегко. Но, например, в продвижении ориентированного на дошкольников мультсериала «Тима и Тома» про приключения слоненка и бегемотика, участвовала компания Alibaba. И его аудитория в Китае вдвое больше российской.
Многие думают, что «Смешарики» — московский проект. Но мы-то с вами в курсе, что именно Петербург — столица современной российской анимации.
Самые крупные и известные студии появились в Петербурге, это факт. Собственно, «Смешарики» были нарисованы на студии «Петербург», которая входит в нашу компанию. Но об этом знают только в индустрии. А зрители первое время не воспринимали нас даже как российскую компанию. И сейчас, хотя русская анимация и переживает период роста, она все-таки находится еще пока не на пике своего развития. Уже не в младенчестве, но еще и не зрелая.
А сами вы до сих пор фанат анимации? Или уже смотрите ее только на предмет «как это сделано»?
Удовольствие от качественной картинки я все еще получаю, но смотреть мультфильмы как обычный зритель уже не могу. Кино воспринимаю так же. Собственно, визуальные искусства сейчас срастаются, поэтому мне интересны они все. Постоянная прокачка контентом мне жизненно необходима.
То есть вы визуал?
Люблю то, что находится на стыке новых технологий и классного дизайна. Так что и в контенте, который я создаю, зрительная часть мне понятнее, и я в большей степени работаю с визуальной составляющей проектов и в меньшей – с драматургией. Кино дело коллективное и мне не надо быть экспертом одновременно во всех областях. Главное, что я работаю с, пожалуй, лучшей креативной командой в нашей стране.
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