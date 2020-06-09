Это создатель «Смешариков» Илья Попов. Он сделал Петербург столицей современной российской анимации

Классические серии «Смешариков» не выходили уже десять лет, но в 2020 году вы выпустили новый сезон сериала. Почему вдруг решили вернуться к истокам?

«Смешарики» начались давно, в 2003 году, и со временем классический сериальный формат с рисованными персонажами оттеснился другими — в первую очередь, 3D анимацией. Именно под 3D-формат мы получили таймслот на Первом канале. Дети, которые росли на «Смешариках», становились взрослыми, теряли к ним интерес, рисованный сериал не попадал в нужные таймслоты на телевидении. Мы сделали несколько полнометражных фильмов, запустили спин-офф — «Малышарики», и в общем, от изначального сериала отказались.

Но пару лет назад нам стали поступать просьбы вернуться к классике. Причем как от взрослых, которые на «Смешариках» росли и снова о них вспомнили, так и от школьников. Мы снова собрали команду из тех, кто начинал работать над сериалом, приступили к разработке нового сезона. Сейчас он готов и доступен на онлайн-платформе «Кинопоиск HD».