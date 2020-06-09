У Михаила Ефремова в крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Вчера он попал в ДТП в Москве, один человек погиб

Около 23:00 Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada, за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров. Он получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в одну из московских больниц, где скончался.

По информации ГУ МВД по Москве, за рулем Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Как сообщили источники ТАСС, актер свою вину признал — он сам поехал на медицинское освидетельствование в наркологический центр, где и была выявлена «очень сильная степень опьянения».

Однако, как пишет «360», адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП. «Ни один адвокат таких заявлений не делал. Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем», — подчеркнул адвокат Вадим Яловицкий, представляющий интересы Ефремова.

UPD: позже адвокат Виталий Чернышев, представляющий интересы Михаила Ефремова, уточнил в разговоре с РИА «Новости» — актер не отрицал свою причастность к ДТП. Официально вину актер не признавал — он может сделать это только во время допроса, который к настоящему времени еще не состоялся. Как пишет Telegram-канал Baza, экспертиза обнаружила в крови у Ефремова 2,1 промилле алкоголя.

В настоящий момент в отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По этой статье предусмотрено наказание в виде заключения в колонию сроком до 12 лет.