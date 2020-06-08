Первый канал вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова «Брат 2», в которых играет песня «Гудбай, Америка», показал видео протестов в США.
Вместо титров к «Брату 2» Первый канал показал видео протестов в США под песню «Гудбай, Америка»
Показ картин Балабанова «Брат» и «Брат 2» 7 июня приурочили к двадцатилетию с момента выхода второй ленты.
Вместо финальных титров, звуковой дорожкой для которых стала песня группы «Наутилус Помпилиус» «Последнее письмо» (также известна как «Гудбай, Америка»), Первый канал видео с массовых акций протеста, которые длятся в США уже вторую неделю. На видео изображены люди, устроившие беспорядки, а также полицейские, которые бьют дубинками протестующих и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.
Сергей Сельянов — один из продюсеров фильма «Брат 2» — заявил, что телеканал своим поступком не нарушил закон об авторском праве: «Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают». На вопрос о том, как он лично отнесся к акции, Сельянов предложил посмотреть, как это сделали — «тупо или талантливо».
Первый канал в воскресном эфире заменил финальные титры фильма Алексея Балабанова «Брат 2», во время которых звучит песня «Наутилуса Помпилиуса» «Гудбай, Америка», на кадры протестов в США.— Feldman (@EvgenyFeldman) June 7, 2020
простите, ЧТО
@channelone_rus решил остроумно смонтировать финальные титры юбилейного показа #брат2 с погромами в США, интересно, а с Балабановым согласовали? #BlackLivesMattters #ложьпутинскоготв @tvrain @EchoMskRu pic.twitter.com/d3yM5okcWl— Andreas (@Andreas_Shi) June 7, 2020
Видеонарезка длилась чуть больше минуты, после чего стартовала программа «Время». Сам авторский ход телеканала вызвал недовольство пользователей социальных сетей.
Пресс-служба Первого канала сообщила, что телеканал не менял финальные титры. Судя по записи эфира, новые титры были показаны уже во время программы «Время».
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