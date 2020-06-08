Вместо титров к «Брату 2» Первый канал показал видео протестов в США под песню «Гудбай, Америка»



Показ картин Балабанова «Брат» и «Брат 2» 7 июня приурочили к двадцатилетию с момента выхода второй ленты.

Вместо финальных титров, звуковой дорожкой для которых стала песня группы «Наутилус Помпилиус» «Последнее письмо» (также известна как «Гудбай, Америка»), Первый канал видео с массовых акций протеста, которые длятся в США уже вторую неделю. На видео изображены люди, устроившие беспорядки, а также полицейские, которые бьют дубинками протестующих и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.

Сергей Сельянов — один из продюсеров фильма «Брат 2» — заявил, что телеканал своим поступком не нарушил закон об авторском праве: «Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают». На вопрос о том, как он лично отнесся к акции, Сельянов предложил посмотреть, как это сделали — «тупо или талантливо».