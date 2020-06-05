«Яндекс» запустил функцию совместного просмотра фильмов

Функция совместного просмотра доступна для видео с пометкой «Смотрите с друзьями» — по клику на нее откроется страница, которой можно поделиться с людьми. Для просмотра с друзьями доступен весь контент «Яндекс.Эфира», а также фильмы и сериалы «КиноПоиск HD». В чате, который расположен в правой части экрана, можно обсудить увиденное, а если один из смотрящих захочет прерваться, то фильм можно поставить на паузу для всех.

Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Социальная сеть ввела новую функцию Co-Watching — чтобы сблизить людей, которые не могут встретиться из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.

Ранее «ВКонтакте» запустила групповые звонки — для того, чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать собеседников. Аналогичную функцию планируют запустить и в Telegram. А еще социальная сеть Facebook представила собственный сервис для видеоконференций Messenger Rooms. В мессенджере могут созваниваться до 50 человек — без ограничений по длительности сессии.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России, в том числе и кинотеатры. В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже назвал сроки открытия культурных учреждений страны. Так, в кино можно попасть уже с середины июля, а в театры — осенью. Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России уже установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса.