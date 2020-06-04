Посмотрите первый трейлер нового хорор-сериала HBO «Страна Лавкрафта»



Местом действия нового шоу станет небольшой город в США в 1950-е годы. По сюжету главный герой Аттикус Фримен отправится на поиски своего отца вместе с дядей Джорджем и подругой Летицией, но во время поисков они будут вынуждены бороться за свое выживание, столкнуться с монстрами как со страниц рассказов и повестей Говарда Лавкрафта и расизмом от самых обычных людей.

Роли в сериале исполнят Джонатан Мэйджерс, Майкл Кеннет Уильямс, номинант «Золотого глобуса» Кортни Б. Вэнс и Джерни Смоллетт-Белл, сыгравшая недавно в «Хищных птицах» с Марго Робби. Продюсерами шоу стали Джей Джей Абрамс и Джордан Пил, снявший «Прочь» и «Мы».

Ранее на неделе появились подробности нового сериала, режиссером которого стала Ян Гэ. Шоу, о котором актриса «Гоголь-центра» рассказала в недавнем интервью «Собаке.ru», получило название «Выйти нельзя остаться».

Если не знаете, что смотреть прямо сейчас — открывайте подборку с 22 лучшими сериалами июня по версии «Собаки.ru». Детективный нуар про адвоката с посттравматическим синдромом «Перри Мэйсон», продолжение «Политика» Райна Мерфи (теперь в Нью-Йорке!) и драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко — лучшие шоу на любой вкус, которые выйдут в первый месяц лета.