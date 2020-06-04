Клеш против скинни: посмотрите, как будет выглядеть Волк в продолжении «Ну, погоди!»

Один из вариантов нового образа Волка в продолжении «Ну, погоди!» показало издание Mash. Всего для антигероя подобрали 50 вариаций, 18 вариантов причесок и 4 — хвоста. Промежуточные итоги «Союзмультфильм» уже разослал актерам, которые пробовались на озвучку Волка — актер Анатолий Папанов, озвучивавший героя в классических эпизодах мультсериала, скончался еще в 1987 году. В начале 2000-х Волка озвучивал актер Игорь Христенко.

«Нулевая» серия «Ну, погоди!» была снята режиссером Геннадием Сокольским для журнала «Веселая карусель» в 1969 году. На момент запуска мультфильма многие режиссеры отказывались принимать участие в его разработке, и только Вячеслав Котеночкин взялся за работу над проектом.

Котеночкин планировал пригласить Владимира Высоцкого озвучивать Волка, однако руководство «Союзмультфильма» выступило против утверждения его кандидатуры. Однако Высоцкий все же появился в мультсериале — в первой серии и в качестве художественного свиста. Многие также воспринимали образ Волка как полупародийное воспроизведение имиджа Высоцкого, созданного им в жизни и песнях.

Всего со времени запуска мультсериала «Ну, погоди!» вышло 20 серий, а также пилотный выпуск, два телевыпуска в 1980 и 1981 годах. 22 декабря 2012 года вышел новогодний выпуск, над созданием которого работал Алексей Котеночкин — сын Вячеслава Котеночкина, также ставший режиссером-мультипликатором. Продолжение выйдет уже летом 2020 года.