Среди фильмов, выбранных для показа в рамках программы, участники и лауреаты международных фестивалей, а также ленты-хиты российского проката. Трансляции будут проходить в прямом эфире на YouTube-канале «КароАрт» со вступительными словами от режиссеров или экспертов. После завершения показа фильмы будут доступны для просмотра в течение суток.

Программа откроется 7 июня показом ленты «Гив ми либерти» режиссера Кирилла Михановского. Сумасшедшая и лиричная комедия о двух влюбленных, одном мелком аферисте и дюжине обаятельных персонажей, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки — с Крисом Галустом, Максимом Стояновым, Лореном Спенсером и Дарьей Екамасовой в главный ролях. Показ стартует в 19:00 — за 15 минут до начала фильм представит театральный критик Елена Ковальская.

12 июня покажут фильм «Молоко скорби» Клаудиа Льоса. По сюжету, перуанка Фауста из пригорода Лимы скована страхом — и эта боязнь, как гласит местное верование, прямое следствие того, как солдат-проходимец обошелся с ее матерью. Фауста выросла, мать умерла — самое время преодолеть себя. Кроме «болезни» в наследство от матери Фауста получила и «лекарство»: мать научила ее петь, чтобы преодолевать досаду и горе. В главных ролях Магали Сольер, Сузи Санчес, Эфран Солис, Марино Баллон, Антон Прето.

20 июня состоится показ фильма «Город кошек» режиссера Джейда Торуна. Лента рассказывает об истории Стамбула глазами семи представителей семейства кошачих, а также людей, которые заботятся о них. 27 июня покажут картину «Виктория» Себастьяна Шиппера. Главная героиня только переехала из Мадрида в Берлин. По ночам она танцует одна в клубах, в на одной вечеринке встречает местных парней, с которыми быстро находит общий язык. 134 минуты, 20 съемочных точек на карте Берлина одним кадром, без монтажа!

Завершит программу лента «Друзья» Луи Гарреля. По сюжету, Клеман безумно влюблен в Мону, продавщицу кофейного киоска на Северном вокзале в Париже. Но у Моны есть тайна, тщательно ею оберегаемая. Когда Клеман теряет надежду добиться ее расположения, его единственный и лучший друг, Абель решает ему помочь. Вместе двое друзей бросают все силы на завоевание Моны. Любовный треугольник, то нелепый, то опасный, складывается сам собой. Фильм — участник «Недели критики» Каннского кинофестиваля в 2015 году.