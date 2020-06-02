Детективный нуар про адвоката с посттравматическим синдромом «Перри Мэйсон», продолжение «Политика» Райна Мерфи (теперь в Нью-Йорке!) и драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы на любой вкус, которые выйдут в первый месяц лета.
22 лучших сериала июня 2020 года
«Макссс» / Maxxx, премьера (Hulu)
Комедия про экс-участника бойзбэнда с довольно драматичной завязкой и звездой «Рассказа служанки» О. Т. Фагбенли в заглавной роли. Герой таблоидов Макссс с наркозависимостью и скверным характером безуспешно пытается перезапустить сольную карьеру. Единственный, кто его по-настоящему поддерживает — приемный сын-тинэйджер.
Со 2 июня
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фото: видеосервис START
«Зона дискомфорта», премьера (Start)
Еще одно порождение эпохи карантина и изоляции — сериал Павла Бардина («Салам Масква», «Россия 88») с ультракоротким эпизодами: всего по 10-минут. За час проект расскажет историю экс-содержанки и блогера Илоны (Анна Шепелева из «Школы» и «Последнего мниистра»). Она пытается вернуть дававшего ей деньги папика (тот в кризис сократил расходы и отказался от нее) и купленных подписчиков, а также завоевать новую аудиторию.
С 3 июня
«Последствия», премьера (Окко)
Режиссер Александр Котт («Брестская крепость») делал этот драматичный проект вместе с компанией «Среда» Александра Цекало. Бизнесмен Андрей разводится с женой, узнав, что один из троих детей не от него, добивается полной опеки, заболевает раком, встречает хорошую девушку, но понимает, что все еще любит бывшую супругу. И это только завязка. Главные роли играют Александр Самойленко, Алена Бабенко, Егор Корешков и Ольга Баранова.
С 3 июня
«На моем месте» / In My Skin, премьера (BBC Three и Hulu)
Очередная тинэйдж-драмеди, но с очень честной и искренней интонацией. Школьница из Уэльса Бетан (молодая актриса Габриэль Криви) никому не рассказывает, в каких условиях живет: ее мать находится в психиатрической больнице, а отец не выходит из запоев.
С 4 июня
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фото more.tv
«Чики», премьера (more.tv)
Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем. В день премьеры покажут два эпизода из восьми, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам.
Завязавшая проститутка Жанна (Ирина Горбачева) возвращается из столицы домой в небольшой южный город, чтобы начать собственное дело — открыть фитнес-центр. В соосновательницы она берет трех своих подруг (Варвара Шмыкова, Ирина Носова, Алена Михайлова), с которыми вместе когда-то торговала интимными услугами. Но выйти из теневого бизнеса в легальный оказывается не так просто. Бонус — Антон Лапенко в роли брата-полицейского одной из девушек.
С 4 июня
«Президент», премьера / El Presidente (Amazon Prime)
Латиноамериканский криминальный мини-сериал от сценариста «Бердмэна» фокусируется на реальном и крупнейшем коррупционном скандале, произошедшем в ФИФА пять лет назад. Слухи о злоупотреблениях в Международной федерации футбола ходили давно, но расшатался этот «карточный домик» на локальном уровне: из-за чилийского клуба B-лиги и его президента Серхио Жадю (его играет Андрес Парра).
С 5 июня
«13 причин почему» / 13 Reasons Why, 4 сезон (Netflix)
Когда-то хитовый (но уже ко второму сезону сдувшийся) сериал, устав от самоповторов, подходит к логическому завершению. Проект больше не собираются продлевать, и это шанс для авторов истории про несчастных школьников, суициды и токсичную среду достойно его завершить.
С 5 июня
«Кровавый след» / Trackers, премьера (M-Net)
Для тех, кто устал от европейских и американских проектов — остросюжетный боевик родом из ЮАР с локальным колоритом. Это экранизация одноименного романа Деона Мейера про контрабанду алмазов и редких черных носорогов, в которую оказываются втянуты телохранитель с преступным прошлым, журналистка, местные чиновники и международные шпионы.
С 6 июня
«Я могу уничтожить тебя» / I May Destroy You, премьера (HBO и BBC)
Важный драматический проект совместного производства HBO и BBC. Написала сценарий и сыграла в нем главную роль Михаэла Коэл («Жевательная резинка»). Беззаботная и богемная жизнь лондонской писательницы Арабеллы меняется, когда она понимает, что накануне ее изнасиловали в клубе, подмешав что-то в напиток.
С 7 июня
«Затопленный город» / Curon, премьера (Netflix)
Мистический хоррор про загадочную деревню на севере Италии — туда возвращается женщина, которая там когда-то выросла. Вскоре она бесследно исчезает. Ее дети пытаются понять, что же произошло с матерью и как с этим связаны фамильные тайны.
С 10 июня
«Ленокс-Хилл» / Lenox Hill, премьера (Netflix)
Трогательный сериал из документальный линейки Netflix о четырех врачах легендарной нью-йоркской больницы Ленокс-Хилл: как и чем они живут и почему готовы на все ради своих пациентов.
С 10 июня
«В густом лесу» / The Woods, премьера (Netflix)
Польский детективный триллер с традиционной зацепкой — травмированным служителем правопорядка в центре сюжета. Это прокурор Павел Копински (Гжегож Даменцки), у которого в 1994 году пропала сестра вместе с тремя другим подростками. Два трупа нашли сразу, а в 2019-м в лесу обнаружили еще одни останки.
С 12 июня
«Скрестив мечи» / Crossing Swords, премьера (Hulu)
Анимационная комедийная пародия на «Игру престолов» от команды «Робоцыпа». В озвучивании сериала приняли участие Сет Грин, Николас Холт, Люк Эванс и Венди Маклендон-Кови.
С 13 июня
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«Надежда», премьера (Start)
Экшн-драма про двойную жизнь «обычной женщины» (но играет ее не Анна Михалкова, а Виктория Исакова) — заботливой жены и матери. Завязка похожа на «Убивая Еву», но, увы, без комедийных элементов — юную Надежду вытаскивает из тюрьмы ее будущий куратор (Алексей Гуськов). С тех пор она уже много лет как киллер выполняет его задания.
С 18 июня
«С любовью, Виктор» / Love, Victor, премьера ( Hulu)
Спин-офф суперуспешного ЛГБТ-ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма. С Саймоном они лично не знакомы, но, вдохновившись его смелым блогом, Виктор пишет ему.
С 19 июня
«Перри Мэйсон» / Perry Mason, премьера (HBO)
HBO (в России — «Амедиатека») представляет новую версию адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз, а шоураннером проекта стал работавший над сценарием «Подпольной империи» Ролин Джонс.
С 21 июня
«Политик» / The Politician, 2 сезон (Netflix)
Неутомимый Райан Мерфи продолжает отрабатывать свой эксклюзивный контракт с Netflix. Шоураннер выпускает второй сезон успешного сериала про политические интриги уровня «Карточного домика» в обычной американской школе. На этот раз ставки выше — Пэйтон Хобарт (Бен Платт) перебрался в Нью-Йорк и собирается потеснить местного сенатора. Актрисы Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон, кстати, по-прежнему в касте.
С 21 июня
«Время приключений: Далекие земли» / Adventure Time: Distant Lands, премьера (HBO Max)
Долгожданный проект для фанатов закончившегося два года назад «Времени приключений» — мини-сериал, посвященный отдельным героям это вселенной: видеоприставке БиМО, принцессе Бубльгум и Марселин, Мятному Лакею, Джейку и Финну.
С 25 июня
«Сумеречная зона» / The Twilight Zone, 2 сезон (CBS)
Новый сезон третьего по счету перезапуска сериала «Сумеречная зона». Занимался им Джордан Пил («Прочь»), а это дает надежду, что на этот раз выйдет удачно. Актерский состав тоже меняется и расширяется — во втором сезоне появятся Морена Баккарин («Дэдпул»), Тофер Грейс («Человек-паук 3: Враг в отражении») и Билли Портер («Поза»).
С 26 июня
«Водоворот», премьера («КиноПоиск HD» )
Снятый специально для стриминг-кинотеатра триллер про серийного маньяка, убивающего подростков. Преступления он обставляет как оккультные ритуалы. В главной роли снялся Владимир Вдовиченков, также в касте — Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова и Владислав Абашин.
С 27 июня
«Тьма» / Dark, 3 сезон (Netflix)
В финальном сезоне сериала про путешествия во времени по идее герои должны попробовать закрыть цикл. Но так ли это, пока неизвестно — создатели избегают спойлеров. Сначала проект называли немецким вариантом «Очень странных дел», но здесь все куда более мрачно и запутано. А второй сезон и вовсе доказал, что «Тьма» — одна из самых важных научно-фантастических работ последних лет.
С 27 июня
«Я исчезну во тьме» / I'll Be Gone in the Dark, премьера (HBO)
Трогательный документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары. Более 10 лет жизни она посвятила расследованию дела маньяка, убившего по меньшей мере 10 человек. Благодаря ей его разоблачили. Произошло это уже после смерти писательницы.
С 29 июня
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