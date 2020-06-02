22 лучших сериала июня 2020 года

«Чики», премьера (more.tv)

Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем. В день премьеры покажут два эпизода из восьми, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам.

Завязавшая проститутка Жанна (Ирина Горбачева) возвращается из столицы домой в небольшой южный город, чтобы начать собственное дело — открыть фитнес-центр. В соосновательницы она берет трех своих подруг (Варвара Шмыкова, Ирина Носова, Алена Михайлова), с которыми вместе когда-то торговала интимными услугами. Но выйти из теневого бизнеса в легальный оказывается не так просто. Бонус — Антон Лапенко в роли брата-полицейского одной из девушек.

С 4 июня