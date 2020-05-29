В сети опубликован первый трейлер документального фильма о Брюсе Ли



Фильм расскажет историю от первых дней жизни Брюса Ли и его первых попыток покорить Голливуд до жизни в Америке и возвращении в Гонконг. В картине будут представлены архивные кадры из детства героя и записи с его первых прослушиваний. Зрителям расскажут историю его восхождения и трудностях, с которыми столкнулся китайский актер в этот период.

Одним из героев картины станет друг и соратник Ли Карим Абдул-Джаббар. В трейлере он замечает, что США «не были готовы к азиатскому герою». Создатели фильма отмечают, что в ленте «Будь водой» приняли участие члены семьи Брюса Ли, его друзья и близкие люди, а также те, кто работал с ним.

Название фильма также отсылает к фразе самого Брюса Ли. Во время занятий по боевым искусствам он просил ученика стать таким же бесформенным, как вода: «Вода может течь или может разбиться. Будь водой, мой друг».

Посмотреть картину можно будет уже 7 июня.



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