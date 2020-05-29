По мнению Тарантино, байопик «Социальная сеть» об истории создания социальной сети Facebook, основанной в 2004 году студентом Гарварда Марком Цукербергом — «это фильм № 1 просто потому, что он лучший». А Аарон Соркин, написавший адаптированный сценарий к фильму по книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве», по словам Тарантино, один из величайших сценаристов.

Напомним, когда весь мир только начинал переходить в режим самоизоляции, режиссер Уэс Андерсон рассказал о пяти фильмах, которые он посмотрел, сидя дома. В подборку вошли как любимые ленты режиссера, так и находки. К середине мая Андерсон обновил список — и в интервью The New York Times назвал 11 киноработ, которые он успел посмотреть вместе с семьей за прошедшие полтора месяца. Мы собрали его рекомендации.

Российская премьера девятого по счету фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» состоялась 8 августа 2019 года. После выхода фильма режиссер заявлял, что «подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа» и теперь видит себя в качестве автора театральных пьес и книг о кино. Позже режиссер поделился планами на возрождение одной из своих киноисторий — он обсудил продолжение съемок «Убить Билла» с Умой Турман, исполнившей главную роль в двух предыдущих фильмах серии. А потом подтвердил намерения снять еще как минимум одну картину.

Пока Тарантино определяется со своим будущим и пишет роман о ветеране войны и «фальшивом» голливудском кинематографе 1950-х, «Однажды в… Голливуде» уверенно собирает награды. Лента получила «Золотой глобус» как «Лучшая комедия или мюзикл» и лучший сценарий, а Брэд Питт стал лучшим актером второго плана и удостоился «Оскара». Посмотрите документальный фильм о создании фильма «Однажды в… Голливуде».