Новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо проспонсирует Apple

Работу над фильмом ведет кинокомпания Paramount, которая недавно предложила режиссеру найти дополнительное финансирование из-за слишком увеличившегося бюджета (по оценкам, он составляет примерно $200 млн), но все еще хотело продолжить сотрудничество со Скорсезе. Из-за этого последнему пришлось обратиться к стриминговым сервисам, а не к другим киностудиям. Главными кандидатами на участие в проекте оказались Netflix, для которых режиссер недавно снимал «Ирландца», и Apple — получившие в итоге контракт.

Ранее Apple уже приобрели у Sony права на фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом, компания также продюсирует «На грани» Софии Копполы с Биллом Мюрреем в главной роли, однако сделка с Paramount — это очередной и очень важный этап в развитии купертиновцев в кинобизнесе.

Отметим, кто лента «Killers of the Flower Moon» («Убийцы цветочной луны») основана на одноименной книге Дэвида Гранна об агентах ФБР, которые расследуют серию убийств в племени индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х годов, на чьей земле обнаружили нефтяные залежи нефти. Когда начнется продакшен фильма — пока неизвестно.

Ранее на этой неделе были опубликованы трейлеры нового фильма Кристофера Нолана «Довод» с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях, а также отечественного (и супергеройского!) блокбастера «Майор Гром» по одноименной серии комиксов издательства Bubble, где роль брутального следователя из Петербурга исполнил звезда Александринского театра Тихон Жизневский.



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