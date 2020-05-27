Генеральный продюсер компании Hype Film, работавшей над фильмами Кирилла Серебренникова «Лето» и «Ученик», Илья Стюарт рассказал «Собака.ru», на каком этапе новая картина художественного руководителя «Гоголь-центра» «Петровы в гриппе», оправдался ли онлайн-прокат триллера «Спутник» и как будут развиваться авторское и зрелищное кино после пандемии.
Продюсер Илья Стюарт: «Смерть кинотеатров предсказывают давно, но магию коллективного просмотра не так просто победить»
Что происходит у Hype Film
Сейчас у нас на этапе постпродакшена фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, съемки которых удалось завершить еще в начале года, несмотря на обязательства перед судом, сильно усложнявшими этот процесс для режиссера (имеется в виду дело в отношении Серебренникова и «Седьмой студии» — Прим.ред.). Работа может в какой-то степени продолжаться удаленно — как минимум, процессы, которые не требуют, чтобы специалисты покидали дома. Вообще с отснятым материалом можно дистанционно работать практически на каждом этапе, кроме подготовки картины для кинотеатрального проката, так как это делается в самую последнюю очередь. Стратегию релиза фильма мы определим, когда появится ясность про открытия кинотеатров. Тот уникальный кинематографический язык и мир, который создал Кирилл Семенович, трудно себе представить иначе, как на большом экране.
К сожалению, нам пришлось приостановить один пока не анонсированный нами проект в процессе съемок. Еще два полнометражных фильма были близки к мотору и в завершающих стадиях подготовки, но тут нам скорее повезло, что выйти на площадку не успели. При этом благодаря современным технологиям подготовка по другим картинам не стоит на месте, и мы пока с осторожным оптимизмом надеемся, что к осени сможем возобновить процесс производства как этих фильмов, так и новых, если ситуация с пандемией улучшится. Безусловно, принимая в внимание все рекомендации по безопасности. Что касается недавних разъяснений Роспотребнадзора для киноиндустрии (правила как должны проходить съемки – Прим.ред.), сейчас трудно себе представить некоторые проекты с учетом этих ограничений, но хочется верить, что выход из ситуации будет постепенный во всех направлениях жизни. А значит мы сможем найти безопасный способ работать и снимать кино, которое неизбежно предполагает скопление людей и близкий контакт.
Параллельно кино наша компания производит рекламу. Это отдельное направление с относительно большим штатом людей. Могу лишь сказать, что работа по производству на этом рынке также полностью приостановилась, и вся индустрия стоит на месте, за исключением каких-то экспериментов в удаленном формате. Наш бизнес в этом контексте не отличается от любого другого малого бизнеса, который сейчас переживает действительно трудное испытание.
Про онлайн-прокат
Триллер «Спутник» с Оксаной Акиньшиной, Петром Федоровым и Федором Бондарчуком вышел только на стримингах, минуя кинотеатральный прокат (это совместное производство компаний «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, «НМГ Студия» и СТС — Прим.ред.). Только за первый месяц фильм посмотрели более миллиона раз. Картина стала на данный момент самым популярным российским релизом 2020 года на каждой из онлайн-площадок, где состоялась премьера. Для продюсеров это оказалась выгодная, с точки зрения коммерции, сделка. Хотя важнее было, что кино и колоссальный труд всей творческой команды увидит зритель. Этому мы радуемся прежде всего.
Смерть кинотеатров предсказывают со времен изобретения телевидения, но я не верю, что магию коллективного просмотра так просто победить. Еще и до пандемии мы наблюдали за тенденцией, что в кинотеатрах наиболее удачно работают фильмы-события. Например, истории, основанные на известных на весь мир вселенных комиксов Marvel или DC. Думаю, нынешняя ситуация в мире лишь ускорят рост иных способов потребления контента для разных сегментов аудитории. Фильмы с небольшим бюджетам и авторские высказывания выигрывают от роста стриминг-платформ и, что важно, новых возможностей финансирования для продюсеров таких картин. Аттракционы никуда не исчезнут, а будут лишь эволюционировать дальше с изобретением и усовершенствованием новых технологий.
После пандемии, как и после любого кризиса, будут выживать и побеждать сильнейшие. Я думаю, уже в скором времени возникнет тренд, благодаря которому зрелищные картины и так называемые аттракционы будут находиться в кинотеатрах более длительный срок. Но, безусловно, многие фильмы продолжают создаваться для большого экрана и впечатление от них дома неполноценное. Трудно себе представить новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на экране телефона, как и следующие части «Аватара».
Про продвижение кино без отмененных и перенесенных фестивалей
Фестивали играют ключевую роль для судьбы фильмов в принципе. Особенно, для авторского кино. Участие в них — один из важнейших инструментов продвижения для продюсеров со всего мира, параллельно с важнейшими ежегодным кинорынками в Каннах, Торонто и Берлине. Например, удачный «сарафан» после премьеры в Берлине «Уроков фарси» Вадима Перельмана подогрел колоссальный интерес к фильму и позволил нам закрыть сделки по прокату с ключевыми территориями, включая США. Подобные успехи в рамках фестивальных показов и хорошая пресса значительно укрепляют переговорную позицию продюсеров на кинорынках, которые существуют параллельно главным киносмотрам. Мне трудно представить, что индустрия сможет существовать без них. Хотя некоторые ключевые ежегодные события переходят в онлайн, но это всего лишь временные меры. Работа продюсеров и дистрибьютеров на кинорынках жизненно необходима для движения индустрии вперед.
Про скринлайф и новые формы
Отношусь с большим уважением к новым технологиям и способам создания контента, к изобретательности моих коллег. Скрин-лайф (когда все или часть действия происходит на экране смартфона или компьютера — Прим.ред.) сам по себе стал отдельным уникальным направлением и даже жанром еще и до пандемии благодаря новаторству Тимура Бекмамбетова и успехам его картин, к которым изначально многие синефилы отнеслись скептически. Сегодняшние события лишь ускорили рост и актуальность формата. Безусловно, это остается лишь формой, и я считаю, что доминировать должно содержание, вне зависимости от того, каким способом рассказывается история. На мой взгляд, именно этим и отличается профессионализм от самодеятельности. Думаю, что после окончания пандемии классические методы кинопроизводства никуда не исчезнут, а многие кинематографисты с нетерпением ждут возможности в безопасности вернуться на съемочную площадку.
Вообще, интересно посмотреть, каким образом кинематограф в целом отреагирует на случившееся. Ведь кино, авторское и в самом ярком своем проявление, это всегда, в первую, очередь отражение нашей действительности. Но при этом есть ощущение, что как и в Великую депрессию в США (во время которой принято считать, что наступил золотой век Голливуда) зритель будет требовать сказок и эскапизма.
Про оптимизм в пандемию коронавируса
Как ни странно, дел сейчас у сотрудников компании намного больше, хотя не тратим время на передвижение из одной точки в другую. Мы временно потеряли возможность путешествовать и физически общаться с коллегами из других стран, но я живу в абсолютном ощущении, что мы все стали ближе друг к другу. Страх из-за глобализации проигрывает тому, что мир у твоих ног, а встреча с любым человеком в индустрии теперь абсолютна возможна благодаря Zoom. В нашей кинокомпании отдел девелопмента работает чуть ли не круглые сутки и кинематографисты, как русские так и иностранные коллеги, мыслят созидательно и готовы строить планы на будущее. Мне удается больше времени уделять сценариям, которые мы разрабатываем, и новым проектам. Верю, что благодаря карантину, мы смогли выработать полезные профессиональные привычки на будущее, а также научились лучше выстраивать баланс между работой и личной жизнью. Уверен, что выйдем из этого готовыми к новым победам и сделав правильные выводы.
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