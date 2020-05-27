Продюсер Илья Стюарт: «Смерть кинотеатров предсказывают давно, но магию коллективного просмотра не так просто победить»

Что происходит у Hype Film

Сейчас у нас на этапе постпродакшена фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, съемки которых удалось завершить еще в начале года, несмотря на обязательства перед судом, сильно усложнявшими этот процесс для режиссера (имеется в виду дело в отношении Серебренникова и «Седьмой студии» — Прим.ред.). Работа может в какой-то степени продолжаться удаленно — как минимум, процессы, которые не требуют, чтобы специалисты покидали дома. Вообще с отснятым материалом можно дистанционно работать практически на каждом этапе, кроме подготовки картины для кинотеатрального проката, так как это делается в самую последнюю очередь. Стратегию релиза фильма мы определим, когда появится ясность про открытия кинотеатров. Тот уникальный кинематографический язык и мир, который создал Кирилл Семенович, трудно себе представить иначе, как на большом экране.

К сожалению, нам пришлось приостановить один пока не анонсированный нами проект в процессе съемок. Еще два полнометражных фильма были близки к мотору и в завершающих стадиях подготовки, но тут нам скорее повезло, что выйти на площадку не успели. При этом благодаря современным технологиям подготовка по другим картинам не стоит на месте, и мы пока с осторожным оптимизмом надеемся, что к осени сможем возобновить процесс производства как этих фильмов, так и новых, если ситуация с пандемией улучшится. Безусловно, принимая в внимание все рекомендации по безопасности. Что касается недавних разъяснений Роспотребнадзора для киноиндустрии (правила как должны проходить съемки – Прим.ред.), сейчас трудно себе представить некоторые проекты с учетом этих ограничений, но хочется верить, что выход из ситуации будет постепенный во всех направлениях жизни. А значит мы сможем найти безопасный способ работать и снимать кино, которое неизбежно предполагает скопление людей и близкий контакт.

Параллельно кино наша компания производит рекламу. Это отдельное направление с относительно большим штатом людей. Могу лишь сказать, что работа по производству на этом рынке также полностью приостановилась, и вся индустрия стоит на месте, за исключением каких-то экспериментов в удаленном формате. Наш бизнес в этом контексте не отличается от любого другого малого бизнеса, который сейчас переживает действительно трудное испытание.