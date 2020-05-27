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Вышел трейлер фильма «Майор Гром» с Тихоном Жизневским в главной роли

В сеть выложили трейлер фильма «Майор Гром: Чумной доктор», снятого по одноименному комиксу вселенной Bubble. В главной роли брутального следователя из Петербурга — звезда Александринского театра Тихон Жизневский.


Трейлер показали во время прямой трансляции, которую провели креативный продюсер фильма Роман Котков и Любовь Аксенова, сыгравшая главную женскую роль — журналистку Юлю Пчелкину. Во время трансляции создатели фильма рассказали о том, как проходили съемки и сам проект. 

Сюжет фильма построен вокруг неподкупного и непримиримого полицейского Игоря Грома. «Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе», — рассказывают создатели.

В 2017 году Bubble Studios сняли короткометражный фильм и представили его затем на фестивале Comic Con. За восемь лет серия комиксов  «Майор Гром» составила 80 номеров и 20 книг с общим тиражом более миллиона копий. 

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Рита Шмакова,
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