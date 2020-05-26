Отец Эми Уайнхаус рассказал, когда выйдет на экраны байопик о певице

Митч Уайнхаус сказал, что премьера состоится в ближайшие год или два. По словам отца, это будет «милый фильм, милое шоу для Бродвея», которое поможет близким певицы изобразить ее такой, «какой она была на самом деле», отсылая к документальному фильму Асифа Кападиа об Эми Уайнхаус, за который режиссер получил премию «Оскар». Мистер Уайнхаус считает, что лента 2015 года не соответствует действительности и искажает образ его дочери.

Он также отметил, что на главную роль возьмут начинающую актрису, похожую на Эми: «В идеале — еврейскую девушку из северного или восточного Лондона, которая будет чем-то похожа на Эми и будет говорить как она». Сама лента будет снята по тем же формулам, что и «Богемская рапсодия» и «Рокетмен». Сейчас ведется работа над сценарием.

Напомним, Эми Уайнхаус скончалась в июле 2011 года. Официальной причиной смерти назвали алкогольное отравление. Перед смертью певица работала над новым альбомом, однако все демо-записи были уничтожены генеральным директором Universal Music UK Дэвидом Джозефом. Этим поступком он хотел предотвратить посмертную публикацию незаконченных материалов певицы.



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