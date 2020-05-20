Как отмечают собеседники издания, официальных предложений по поводу переноса церемонии и новых дат ее проведения пока нет. В настоящее время телевизионная трансляция «Оскара» запланирована на 28 февраля 2021 года — как утверждает один из источников, эта дата пока не изменена.

Из-за пандемии коронавируса кинотеатры в Голливуде закрыты с 16 марта, тогда как по правилам Американской киноакадемии номинироваться на «Оскар» могут ленты, побывавшие в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее семи дней подряд и показывавшиеся как минимум три раза в день. Поэтому академия сделала исключение для следующей, 93-ой церемонии вручения награды, разрешив номинировать фильмы, планировавшиеся к прокату, но вышедшие только онлайн.

Напомним, в ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020. Номинанты в 24 номинациях были представлены Академией кинематографических искусств и наук 13 января. Статуэтки в категории «Лучшая мужская роль» удостоился актер Хоакин Феникс — за роль Артура Флека в фильме Тода Филлипса «Джокер». Лучшим фильмом стали «Паразиты».