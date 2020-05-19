Риз Уизерспун и Минди Калинг будут работать над «Блондинкой в законе 3»

К главной роли в фильме вновь вернется Риз Уизерспун. Свое участие в продолжении истории адвоката Эль Вудс она подтвердила еще в июне 2018 года, а также стала одним из продюссеров новой картины.

Минди Калинг также подтвердила участие в работе над «Блондинкой в законе 3» через свой Twitter: «Счастлива вновь поработать со своими друзьями на этим фильмом. Эль Вудс — икона, котторая одной из первых доказала, что можно быть красивой и умной одновременно».

Режиссерское кресло займет Дэйми Сук. Дата релиза «Блондинка в законе 3» пока не определена, так же как и начало съемок, назначить которое пока не представляется возможным.

Напомним, первый фильм Роберта Лукетича вышел в 2001 году и собрал более $140 миллионов при бюджете в 18. Вместе с Риз Уизерспун там сыграли Люк Уилсон и Сельма Блэр. Вторую часть «Блондинки в законе» выпустили в 2003 году: бюджет вырос более чем вдвое, а в прокате лента собрала $125 млн. Недавно стало известно, что Риз Уизерспун решила вернуться к съемкам в романтическим комедиям — он подписала контракт со стриминговым сервисом Netflix.

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