Что смотреть на самоизоляции? Фильмы из новой подборки от Уэса Андерсона!

«Элис Адамс», 1935 год, режиссер Джордж Стивенс

«Посрами дьявола», 1953 год, режиссер Джон Хьюстон

«Ничего святого», 1937 год, режиссер Уилльям Уэллман

«Делай как надо!», 1989 год, режиссер Спайк Ли

«Долгий путь домой», 1940 год, режиссер Джон Форд

A Story from Chikamatsu (The Crucified Lovers), 1954 год, режиссер Кэндзи Мидзогути

«Большая жратва», 1979 год, режиссер Марко Феррери

«Страстная дружба», 1949 год, режиссер Дэвид Лин

«Станция Шесть-Сахара», 1962 год, режиссер Сет Холт

«Сколько стоит Голливуд?», 1932 год, режиссер Джордж Кьюкор

«Зима приносит смерть», 1979 год, режиссер Уилльям Ричерт

Свой предыдущий список режиссер Уэс Андерсон собирал для стримингового киносервиса The Criterion Collection. В него вошли: «Анна-Мария» (1936 год), «Отверженные» (1934 год), «Деревянные кресты» (1932 год), «Приезжие» (1970) и «В погоне за счастьем» (1986 год).

В период самоизоляции режиссеры развлекают себя разными способами. Пока автор «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити шьет плюшевые игрушки, его коллега Уэс Андерсон записывает пятиминутный видеоролик с раскадровкой фильма «Отель „Гранд Будапешт“».

Напомним, ранее кинокомпания Searchlight показала первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Главные роли в ленте, повествующие о французском бюро американской газеты, исполнили Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и другие. А пока ждете новый фильм от режиссера, изучите, что он предпочитает смотреть в самоизоляции.



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