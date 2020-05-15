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Что смотреть на самоизоляции? Фильмы из новой подборки от Уэса Андерсона!

В начале самоизоляции Уэс Андерсон рассказал нам о пяти фильмах, которые он посмотрел, сидя дома. В подборку вошли как любимые ленты режиссера, так и находки. К середине мая Андерсон обновил список и в интервью The New York Times назвал 11 киноработ, которые он успел посмотреть вместе с семьей за прошедшие полтора месяца.

  • Denis Makarenko / Shutterstock.com

  • «Элис Адамс», 1935 год, режиссер Джордж Стивенс
  • «Посрами дьявола», 1953 год, режиссер Джон Хьюстон
  • «Ничего святого», 1937 год, режиссер Уилльям Уэллман
  • «Делай как надо!», 1989 год, режиссер Спайк Ли
  • «Долгий путь домой», 1940 год, режиссер Джон Форд
  • A Story from Chikamatsu (The Crucified Lovers), 1954 год, режиссер  Кэндзи Мидзогути
  • «Большая жратва», 1979 год, режиссер Марко Феррери
  • «Страстная дружба», 1949 год, режиссер Дэвид Лин
  • «Станция Шесть-Сахара», 1962 год, режиссер Сет Холт
  • «Сколько стоит Голливуд?», 1932 год, режиссер Джордж Кьюкор
  • «Зима приносит смерть», 1979 год, режиссер Уилльям Ричерт

Свой предыдущий список режиссер Уэс Андерсон собирал для стримингового киносервиса The Criterion Collection. В него вошли: «Анна-Мария» (1936 год), «Отверженные» (1934 год), «Деревянные кресты» (1932 год), «Приезжие» (1970) и «В погоне за счастьем» (1986 год). 

В период самоизоляции режиссеры развлекают себя разными способами. Пока автор «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити шьет плюшевые игрушки, его коллега Уэс Андерсон записывает пятиминутный видеоролик с раскадровкой фильма «Отель „Гранд Будапешт“».

Напомним, ранее кинокомпания Searchlight показала первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Главные роли в ленте, повествующие о французском бюро американской газеты, исполнили Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и другие. А пока ждете новый фильм от режиссера, изучите, что он предпочитает смотреть в самоизоляции.

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Рита Шмакова,
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