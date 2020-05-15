В начале самоизоляции Уэс Андерсон рассказал нам о пяти фильмах, которые он посмотрел, сидя дома. В подборку вошли как любимые ленты режиссера, так и находки. К середине мая Андерсон обновил список и в интервью The New York Times назвал 11 киноработ, которые он успел посмотреть вместе с семьей за прошедшие полтора месяца.
Что смотреть на самоизоляции? Фильмы из новой подборки от Уэса Андерсона!
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Denis Makarenko / Shutterstock.com
- «Элис Адамс», 1935 год, режиссер Джордж Стивенс
- «Посрами дьявола», 1953 год, режиссер Джон Хьюстон
- «Ничего святого», 1937 год, режиссер Уилльям Уэллман
- «Делай как надо!», 1989 год, режиссер Спайк Ли
- «Долгий путь домой», 1940 год, режиссер Джон Форд
- A Story from Chikamatsu (The Crucified Lovers), 1954 год, режиссер Кэндзи Мидзогути
- «Большая жратва», 1979 год, режиссер Марко Феррери
- «Страстная дружба», 1949 год, режиссер Дэвид Лин
- «Станция Шесть-Сахара», 1962 год, режиссер Сет Холт
- «Сколько стоит Голливуд?», 1932 год, режиссер Джордж Кьюкор
- «Зима приносит смерть», 1979 год, режиссер Уилльям Ричерт
Свой предыдущий список режиссер Уэс Андерсон собирал для стримингового киносервиса The Criterion Collection. В него вошли: «Анна-Мария» (1936 год), «Отверженные» (1934 год), «Деревянные кресты» (1932 год), «Приезжие» (1970) и «В погоне за счастьем» (1986 год).
В период самоизоляции режиссеры развлекают себя разными способами. Пока автор «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити шьет плюшевые игрушки, его коллега Уэс Андерсон записывает пятиминутный видеоролик с раскадровкой фильма «Отель „Гранд Будапешт“».
Напомним, ранее кинокомпания Searchlight показала первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Главные роли в ленте, повествующие о французском бюро американской газеты, исполнили Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и другие. А пока ждете новый фильм от режиссера, изучите, что он предпочитает смотреть в самоизоляции.
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